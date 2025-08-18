POLÍTICA
Ponte Salvador–Itaparica deve se tornar novo cartão-postal da Bahia
Maior ponte da América Latina terá iluminação cênica e promete virar atração turística; veja imagens
Por Flávia Requião
Planejada para se tornar a maior ponte da América Latina, com 12,4 km de extensão sobre a lâmina d’água, a Ponte Salvador–Itaparica vai conectar diretamente a capital baiana à Ilha de Itaparica, prometendo se tornar um novo cartão-postal da Bahia.
Segundo Cláudio Villas Boas, CEO da concessionária responsável pelo sistema viário, a proposta é transformar a própria ponte em um ponto turístico, com iluminação cênica que valorize sua imponência e beleza arquitetônica.
Leia Também:
VLT de Lauro de Freitas: Região Metropolitana pode ganhar novo modal
Ponte Salvador-Itaparica promete encurtar viagem e cortar emissões de carbono
Descontos, travessia em 10 minutos e empregos: veja o que muda com a ponte Salvador-Itaparica
Usuários frequentes da ponte Salvador-Itaparica terão descontos exclusivos
“Estamos prevendo uma iluminação cênica e logicamente participar dos festivais das cidades e tornar esse símbolo ainda mais impudente”, declarou, em conversa com o Portal A TARDE.
Veja como será a ponte iluminada à noite:
Avanços da obra
Após 12 meses de trabalho, foi finalizada, em março de 2025, a etapa de sondagem na Baía de Todos os Santos, com um investimento de R$ 200 milhões. Essa fase consiste na investigação e confirmação da geologia do terreno para definir a fundação da ponte.
Atualmente, o projeto está na fase de mobilização do canteiro de obras — etapa inicial em que são organizados e preparados todos os recursos necessários para o início da construção —, prevista para ser concluída até o final de 2025. Esse avanço depende da emissão da licença ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), além das aprovações dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais.
Na última sexta, o Governo da Bahia avançou uma etapa nas obras da Ponte com a desapropriação de uma área de 1.790,760 m² localizada em Salvador, que será utilizada para a implantação de acessos viários da estrutura.
O terreno, que exclui bens de domínio público, será fundamental para a construção dos acessos à ponte, obra considerada estratégica pelo governo estadual para integrar a capital à Ilha de Itaparica e encurtar o tempo de deslocamento entre a Região Metropolitana de Salvador e o Recôncavo Baiano.
O projeto é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado por dois grandes grupos que estão entre os maiores do mundo no segmento de construção e infraestrutura. São eles: China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC).
O investimento total previsto é de R$ 10,6 bilhões, com início das obras programado para 2026. A construção terá duração de cinco anos a partir da montagem do canteiro de obras que está prevista para este ano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes