Descontos, travessia em 10 minutos e empregos: veja o que muda com a ponte Salvador-Itaparica

Ilustração: Projeto da Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação/governo do Estado

Grande parte da mão de obra da Ponte Salvador-Itaparica será recrutada nas comunidades da ilha e regiões vizinhas, segundo destacou Cláudio Villas Boas, CEO da concessionária responsável pelo projeto, em entrevista exclusiva ao Jornal A TARDE.

“Sem dúvida alguma, boa parte da mão de obra será local. A gente tem programas de formação de mão de obra sendo planejados e estruturados conjuntamente com o município, com o Estado e com o Senai”, explicou o executivo.

Segundo ele, o objetivo é capacitar e formar o máximo possível de trabalhadores ao longo deste ano, à medida que o projeto é concluído, priorizando assim o emprego dos moradores locais.

O projeto ainda prevê a criação de cerca de sete mil empregos diretos durante a construção da ponte, com os trabalhos distribuídos entre três canteiros principais: dois localizados nas cabeceiras da ponte, um em Salvador e outro em Vera Cruz, na ilha de Itaparica, além de um terceiro em São Roque do Paraguaçu.

Valor do pedágio

Na entrevista exclusiva, Cláudio Villas Boas também antecipou ao Jornal qual seria estimativa de valor da tarifa de pedágio neste momento para quem precisar cruzar a Baía de Todos-os-Santos.

"A tarifa foi definida pelo governo da Bahia no edital com o racional de equalizar com a tarifa do ferry-boat. Só para referência, um carro pequeno que cruza pelo ferry-boat paga em torno de R$ 50, incluindo o motorista. Cada passageiro adicional tem que pagar. No caso da concessão rodoviária, a tarifa de pedágio hoje seria aproximadamente R$ 50, só que está incluso todos os passageiros do carro", afirmou o CEO.

O CEO ainda ressaltou o benefício econômico e a praticidade com a ponte. "Ou seja, tem um benefício econômico também para aqueles usuários do ferry-boat, embora a tarifa seja semelhante. Adicionalmente, você vai fazer uma travessia em 10 minutos".

O aditivo contratual de parceria público-privada (PPP) entre o governo estadual e a concessionária — formada por duas grandes empresas chinesas — foi finalmente assinado em junho, marcando o reinício formal do projeto.

Com a PPP, a concessionária investe e tem o direito de explorar e auferir receitas por meio de pedágio. O contrato inteiro terá a duração de 35 anos, até 2060. Assim, se a Ponte for inaugurada em 2031, a concessionária terá 29 anos de cobrança de pedágio.

Descontos a moradores

Quem atravessar a Ponte Salvador–Itaparica poderá ter desconto no valor do pedágio. Conforme antecipou o CEO, o edital prevê uma “tarifa do usuário frequente”, que permite a quem fizer a travessia de ida e volta em até 24 horas pagar apenas 10% na volta.

"Está previsto, também no edital, o que a gente chama de ‘tarifa do usuário frequente’. Quem usar a ponte nos dois sentidos, no intervalo de 24 horas, vai pagar a tarifa cheia na primeira passagem, e na volta paga somente 10%. É um incentivo, um facilitador para quem tem o interesse de residir do outro lado da Baía de Todos-os-Santos e frequentar a região metropolitana”, explicou, durante entrevista exclusiva.

O benefício será voltado principalmente para quem é morador da Ilha e se desloca diariamente para a capital baiana a trabalho ou estudo, tornando o trajeto mais acessível e incentivando a integração com a região metropolitana.