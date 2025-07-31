Obras do VLT avançam em pontos estratégicos da Cidade Baixa

Obras do VLT na Baixa do Fiscal - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O Governo da Bahia avançou nas obras do VLT de Salvador com a desapropriação de uma área de 1.962,98 m² no Pátio de Estacionamento da Calçada, que será utilizada para a implantação do modal. Segundo o decreto, o terreno fica em frente à Rua Nilo Peçanha, via que será contemplada por obras de drenagem.

No último dia 21, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou o início da construção do Canal Nilo Peçanha. Com investimento estimado em R$ 55 milhões, a intervenção vai beneficiar regiões afetadas por alagamentos frequentes, como a própria Rua Nilo Peçanha e o bairro do Uruguai.

As obras, que integram o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), vão abranger o trecho entre a Enseada dos Tainheiros, na região do Alagados III, até as proximidades da Feira do Curtume, na Calçada, passando pela travessia da Avenida Afrânio Peixoto.

Segundo o governo, o objetivo é ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzir pontos críticos de alagamento e melhorar a qualidade de vida dos moradores daCidade Baixa.

Subestação

O governo Jerônimo também anunciou a desapropriação de uma área de 1.839,89 m² na Rua Almeida Brandão, no bairro de Plataforma, em Salvador, para viabilizar obras do VLT. O terreno será usado para a realocação de uma subestação retificadora – que são responsáveis pelas trações dos trens – e a implantação de um posto de policiamento.

Obras do VLT

Orçado em mais de R$ 5 bilhões, o VLT de Salvador recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024.

O modal visa substituir o antigo trem do subúrbio, conectando a Ilha de São João, o Subúrbio Ferroviário, o centro e a orla da cidade. No total, o modal terá 40 km, com 41 paradas. A expectativa é de que o primeiro lote, que liga a Calçada até a Ilha de São João, seja entregue aos soteropolitanos ainda no primeiro semestre de 2026.

As obras estão divididas em três trechos simultâneos: o Trecho 1, da Ilha de São João à Estação Calçada (16,7 km), sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador; o Trecho 2, de Paripe a Águas Claras (9,2 km), executado pelo Consórcio VLT Lote 2; e o Trecho 3, de Águas Claras a Piatã (10,5 km), com integração ao metrô no Bairro da Paz, a cargo do Consórcio Bahia Atlântico.

