Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXCLUSIVO

Usuários frequentes da ponte Salvador-Itaparica terão descontos exclusivos

Tarifa especial vai beneficiar quem atravessar a ponte

Por Flávia Requião

31/07/2025 - 14:00 h | Atualizada em 01/08/2025 - 9:08
Ponte Salvador–Itaparica
Ponte Salvador–Itaparica -

Quem atravessar a Ponte Salvador–Itaparica poderá ter desconto no valor do pedágio. Conforme antecipou ao Jornal A TARDE, o CEO da concessionária responsável pelo projeto, Cláudio Villas Boas, o edital prevê uma “tarifa do usuário frequente”, que permite a quem fizer a travessia de ida e volta em até 24 horas pagar apenas 10% na volta.

"Está previsto, também no edital, o que a gente chama de ‘tarifa do usuário frequente’. Quem usar a ponte nos dois sentidos, no intervalo de 24 horas, vai pagar a tarifa cheia na primeira passagem, e na volta paga somente 10%. É um incentivo, um facilitador para quem tem o interesse de residir do outro lado da Baía de Todos-os-Santos e frequentar a região metropolitana”, explicou, durante entrevista exclusiva.

O benefício será voltado principalmente para quem é morador da Ilha e se desloca diariamente para a capital baiana a trabalho ou estudo, tornando o trajeto mais acessível e incentivando a integração com a região metropolitana.

Leia Também:

Pau da Lima recebe investimento milionário em urbanização
Obras do VLT avançam em pontos estratégicos da Cidade Baixa
Precatórios do Fundef: verba bilionária já está pronta para pagamento

Valor da tarifa

Na entrevista exclusiva, Cláudio Villas Boas também antecipou ao Jornal qual seria estimativa de valor da tarifa de pedágio neste momento para quem precisar cruzar a Baía de Todos-os-Santos.

"A tarifa foi definida pelo governo da Bahia no edital com o racional de equalizar com a tarifa do ferry-boat. Só para referência, um carro pequeno que cruza pelo ferry-boat paga em torno de R$ 50, incluindo o motorista. Cada passageiro adicional tem que pagar. No caso da concessão rodoviária, a tarifa de pedágio hoje seria aproximadamente R$ 50, só que está incluso todos os passageiros do carro", afirmou o CEO.

O CEO ainda ressaltou o benefício econômico e a praticidade com a ponte. "Ou seja, tem um benefício econômico também para aqueles usuários do ferry-boat, embora a tarifa seja semelhante. Adicionalmente, você vai fazer uma travessia em 10 minutos".

O aditivo contratual de parceria público-privada (PPP) entre o governo estadual e a concessionária — formada por duas grandes empresas chinesas — foi finalmente assinado em junho, marcando o reinício formal do projeto.

Com a PPP, a concessionária investe e tem o direito de explorar e auferir receitas por meio de pedágio. O contrato inteiro terá a duração de 35 anos, até 2060. Assim, se a Ponte for inaugurada em 2031, a concessionária terá 29 anos de cobrança de pedágio.

Cinco pontos para entender o desconto no pedágio da Ponte Salvador–Itaparica:

  1. Desconto no pedágio: Moradores que atravessarem a ponte poderão pagar menos.
  2. Tarifa do usuário frequente: Quem fizer ida e volta em até 24 horas paga tarifa cheia na ida e 10% do valor na volta.
  3. Benefício principal: Voltado para moradores da Ilha de Itaparica que se deslocam diariamente para Salvador a trabalho ou estudo.
  4. Objetivo: Tornar o trajeto mais acessível e incentivar a integração com a região metropolitana.
  5. Motivação: Facilitar a vida de quem pretende residir na Ilha e trabalhar na capital, promovendo conexão entre os dois lados da Baía de Todos-os-Santos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

pedágio ponte ponte salvador-itaparica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ponte Salvador–Itaparica
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Ponte Salvador–Itaparica
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Ponte Salvador–Itaparica
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Ponte Salvador–Itaparica
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x