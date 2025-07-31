Usuários frequentes da ponte Salvador-Itaparica terão descontos exclusivos

Ponte Salvador–Itaparica - Foto: Divulgação/Concessionária Ponte Salvador-Itaparica

Quem atravessar a Ponte Salvador–Itaparica poderá ter desconto no valor do pedágio. Conforme antecipou ao Jornal A TARDE, o CEO da concessionária responsável pelo projeto, Cláudio Villas Boas, o edital prevê uma “tarifa do usuário frequente”, que permite a quem fizer a travessia de ida e volta em até 24 horas pagar apenas 10% na volta.

"Está previsto, também no edital, o que a gente chama de ‘tarifa do usuário frequente’. Quem usar a ponte nos dois sentidos, no intervalo de 24 horas, vai pagar a tarifa cheia na primeira passagem, e na volta paga somente 10%. É um incentivo, um facilitador para quem tem o interesse de residir do outro lado da Baía de Todos-os-Santos e frequentar a região metropolitana”, explicou, durante entrevista exclusiva.

O benefício será voltado principalmente para quem é morador da Ilha e se desloca diariamente para a capital baiana a trabalho ou estudo, tornando o trajeto mais acessível e incentivando a integração com a região metropolitana.

Valor da tarifa

Na entrevista exclusiva, Cláudio Villas Boas também antecipou ao Jornal qual seria estimativa de valor da tarifa de pedágio neste momento para quem precisar cruzar a Baía de Todos-os-Santos.

"A tarifa foi definida pelo governo da Bahia no edital com o racional de equalizar com a tarifa do ferry-boat. Só para referência, um carro pequeno que cruza pelo ferry-boat paga em torno de R$ 50, incluindo o motorista. Cada passageiro adicional tem que pagar. No caso da concessão rodoviária, a tarifa de pedágio hoje seria aproximadamente R$ 50, só que está incluso todos os passageiros do carro", afirmou o CEO.

O CEO ainda ressaltou o benefício econômico e a praticidade com a ponte. "Ou seja, tem um benefício econômico também para aqueles usuários do ferry-boat, embora a tarifa seja semelhante. Adicionalmente, você vai fazer uma travessia em 10 minutos".

O aditivo contratual de parceria público-privada (PPP) entre o governo estadual e a concessionária — formada por duas grandes empresas chinesas — foi finalmente assinado em junho, marcando o reinício formal do projeto.

Com a PPP, a concessionária investe e tem o direito de explorar e auferir receitas por meio de pedágio. O contrato inteiro terá a duração de 35 anos, até 2060. Assim, se a Ponte for inaugurada em 2031, a concessionária terá 29 anos de cobrança de pedágio.

Cinco pontos para entender o desconto no pedágio da Ponte Salvador–Itaparica: