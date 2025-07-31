POLÍTICA
Pau da Lima recebe investimento milionário em urbanização
Projeto de R$ 40 milhões prevê contenção de encostas, saneamento básico e áreas de lazer
Por Flávia Requião
O bairro dePau da Lima, em Salvador, passará por uma grande obra de urbanização integrada. A intervenção, realizada pelo Governo do Estado com recursos do Novo PAC, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores, com destaque para a contenção de encostas em áreas de risco.
À reportagem do Portal A TARDE, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) detalhou que o projeto inclui:
- contenção de encostas: para reduzir o risco de deslizamentos e garantir segurança a centenas de famílias;
- implantação de saneamento básico, com rede de esgoto e distribuição de água;
- implantação de equipamentos públicos e comunitários, promovendo áreas de lazer e convivência.
“Trata-se de uma área de ocupação informal e com grandes riscos de deslizamento de encostas, além da falta de atendimento da rede de esgoto, rede de água. Nesse projeto de urbanização integrada pretendemos fazer a urbanização aliada ao saneamento básico e criar áreas de lazer quando possível, explicou Tanísia Vieira de Jesus, arquiteta da Conder que adaptou projeto já existente da Secretaria de Infraestrutura Hídrica para a realização dos projetos básicos desta intervenção.
A obra terá investimento estimado em R$ 40 milhões, abrangendo uma área de 465.828,19 m², com prazo de execução de 28 meses a partir da ordem de serviço.
Veja onde será realizada a obra de urbanização:
Abertura de licitação
Na última sexta-feira, 25, o governo do Estado divulgou a data de abertura da licitação da empresa que será responsável pelas obras de requalificação da região.
O processo será no formato semi-integrado, em que a empresa vencedora ficará encarregada de elaborar os projetos executivos e executar a obra. O envio de propostas já está disponível pelo site da Conder, e as empresas interessadas podem se inscrever até 9 de setembro.
Intervenção na Bacia do Alto Pituaçu
A obra licitada faz parte de um plano mais abrangente para a região do Alto de Pituaçu, que apresenta grande necessidade de investimentos em saneamento básico e obras de prevenção de desastres. A poligonal de Pau da Lima será a primeira a ser realizada, através de recurso do Novo PAC e integrando o Programa Periferia Viva, do Ministério das Cidades. O custo estimado do conjunto das intervenções está na casa dos R$ 200 milhões.
Já foram submetidos e aguardam liberação de recursos, os projetos para intervenções do mesmo tipo nos bairros Jardim Cajazeiras, Sussuarana Nova, Sussuarana Velha e parte de São Marcos. Estes bairros estão divididos em três poligonais cujos planos de trabalho já estão sendo analisados pela Caixa para realização de licitações.
9 fatos sobre a urbanização de Pau da Lima:
- Pau da Lima passará por uma grande obra de urbanização integrada, com foco na melhoria da qualidade de vida dos moradores
- A intervenção é realizada pelo Governo do Estado, financiada pelo Novo PAC
- Destaque principal para contenção de encostas, visando reduzir riscos de deslizamentos e garantir segurança
- O projeto também prevê implantação de saneamento básico, incluindo rede de esgoto e distribuição de água
- Investimento estimado em R$ 40 milhões, abrangendo 465.828,19 m²
- Prazo previsto para execução da obra é de 28 meses a partir da ordem de serviço
- Licitação para contratação da empresa responsável foi aberta, com prazo para envio de propostas até 9 de setembro
- A obra é parte do plano maior para a Bacia do Alto Pituaçu, com investimento total estimado em R$ 200 milhões
- Outros bairros como Jardim Cajazeiras, Sussuarana Nova, Sussuarana Velha e parte de São Marcos também estão incluídos no plano geral
