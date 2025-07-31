Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Pau da Lima recebe investimento milionário em urbanização

Projeto de R$ 40 milhões prevê contenção de encostas, saneamento básico e áreas de lazer

Por Flávia Requião

31/07/2025 - 11:42 h
Avenida Aliomar Baleeiro (estrada Velha do Aeroporto), Pau da Lima
Avenida Aliomar Baleeiro (estrada Velha do Aeroporto), Pau da Lima -

O bairro dePau da Lima, em Salvador, passará por uma grande obra de urbanização integrada. A intervenção, realizada pelo Governo do Estado com recursos do Novo PAC, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores, com destaque para a contenção de encostas em áreas de risco.

Leia Também:

Obras do VLT avançam em pontos estratégicos da Cidade Baixa
Jerônimo prepara estratégias para frear efeitos de tarifaço na Bahia
Precatórios do Fundef: verba bilionária já está pronta para pagamento

À reportagem do Portal A TARDE, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) detalhou que o projeto inclui:

  • contenção de encostas: para reduzir o risco de deslizamentos e garantir segurança a centenas de famílias;
  • implantação de saneamento básico, com rede de esgoto e distribuição de água;
  • implantação de equipamentos públicos e comunitários, promovendo áreas de lazer e convivência.

“Trata-se de uma área de ocupação informal e com grandes riscos de deslizamento de encostas, além da falta de atendimento da rede de esgoto, rede de água. Nesse projeto de urbanização integrada pretendemos fazer a urbanização aliada ao saneamento básico e criar áreas de lazer quando possível, explicou Tanísia Vieira de Jesus, arquiteta da Conder que adaptou projeto já existente da Secretaria de Infraestrutura Hídrica para a realização dos projetos básicos desta intervenção.

A obra terá investimento estimado em R$ 40 milhões, abrangendo uma área de 465.828,19 m², com prazo de execução de 28 meses a partir da ordem de serviço.

Veja onde será realizada a obra de urbanização:

Projeto de urbanização do Pau da Lima
Projeto de urbanização do Pau da Lima | Foto: Divulgação/Conder

Abertura de licitação

Na última sexta-feira, 25, o governo do Estado divulgou a data de abertura da licitação da empresa que será responsável pelas obras de requalificação da região.

O processo será no formato semi-integrado, em que a empresa vencedora ficará encarregada de elaborar os projetos executivos e executar a obra. O envio de propostas já está disponível pelo site da Conder, e as empresas interessadas podem se inscrever até 9 de setembro.

Intervenção na Bacia do Alto Pituaçu

A obra licitada faz parte de um plano mais abrangente para a região do Alto de Pituaçu, que apresenta grande necessidade de investimentos em saneamento básico e obras de prevenção de desastres. A poligonal de Pau da Lima será a primeira a ser realizada, através de recurso do Novo PAC e integrando o Programa Periferia Viva, do Ministério das Cidades. O custo estimado do conjunto das intervenções está na casa dos R$ 200 milhões.

Já foram submetidos e aguardam liberação de recursos, os projetos para intervenções do mesmo tipo nos bairros Jardim Cajazeiras, Sussuarana Nova, Sussuarana Velha e parte de São Marcos. Estes bairros estão divididos em três poligonais cujos planos de trabalho já estão sendo analisados pela Caixa para realização de licitações.

9 fatos sobre a urbanização de Pau da Lima:

  1. Pau da Lima passará por uma grande obra de urbanização integrada, com foco na melhoria da qualidade de vida dos moradores
  2. A intervenção é realizada pelo Governo do Estado, financiada pelo Novo PAC
  3. Destaque principal para contenção de encostas, visando reduzir riscos de deslizamentos e garantir segurança
  4. O projeto também prevê implantação de saneamento básico, incluindo rede de esgoto e distribuição de água
  5. Investimento estimado em R$ 40 milhões, abrangendo 465.828,19 m²
  6. Prazo previsto para execução da obra é de 28 meses a partir da ordem de serviço
  7. Licitação para contratação da empresa responsável foi aberta, com prazo para envio de propostas até 9 de setembro
  8. A obra é parte do plano maior para a Bacia do Alto Pituaçu, com investimento total estimado em R$ 200 milhões
  9. Outros bairros como Jardim Cajazeiras, Sussuarana Nova, Sussuarana Velha e parte de São Marcos também estão incluídos no plano geral

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alto Pituaçu Contenção de Encostas Pau da Lima

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Avenida Aliomar Baleeiro (estrada Velha do Aeroporto), Pau da Lima
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Avenida Aliomar Baleeiro (estrada Velha do Aeroporto), Pau da Lima
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Avenida Aliomar Baleeiro (estrada Velha do Aeroporto), Pau da Lima
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Avenida Aliomar Baleeiro (estrada Velha do Aeroporto), Pau da Lima
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x