Pau da Lima recebe investimento milionário em urbanização

Avenida Aliomar Baleeiro (estrada Velha do Aeroporto), Pau da Lima - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

O bairro dePau da Lima, em Salvador, passará por uma grande obra de urbanização integrada. A intervenção, realizada pelo Governo do Estado com recursos do Novo PAC, tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores, com destaque para a contenção de encostas em áreas de risco.

À reportagem do Portal A TARDE, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) detalhou que o projeto inclui:

contenção de encostas: para reduzir o risco de deslizamentos e garantir segurança a centenas de famílias;

para reduzir o risco de deslizamentos e garantir segurança a centenas de famílias; implantação de saneamento básico , com rede de esgoto e distribuição de água;

, com rede de esgoto e distribuição de água; implantação de equipamentos públicos e comunitários , promovendo áreas de lazer e convivência.

“Trata-se de uma área de ocupação informal e com grandes riscos de deslizamento de encostas, além da falta de atendimento da rede de esgoto, rede de água. Nesse projeto de urbanização integrada pretendemos fazer a urbanização aliada ao saneamento básico e criar áreas de lazer quando possível, explicou Tanísia Vieira de Jesus, arquiteta da Conder que adaptou projeto já existente da Secretaria de Infraestrutura Hídrica para a realização dos projetos básicos desta intervenção.

A obra terá investimento estimado em R$ 40 milhões, abrangendo uma área de 465.828,19 m², com prazo de execução de 28 meses a partir da ordem de serviço.

Veja onde será realizada a obra de urbanização:

Projeto de urbanização do Pau da Lima | Foto: Divulgação/Conder

Abertura de licitação

Na última sexta-feira, 25, o governo do Estado divulgou a data de abertura da licitação da empresa que será responsável pelas obras de requalificação da região.

O processo será no formato semi-integrado, em que a empresa vencedora ficará encarregada de elaborar os projetos executivos e executar a obra. O envio de propostas já está disponível pelo site da Conder, e as empresas interessadas podem se inscrever até 9 de setembro.

Intervenção na Bacia do Alto Pituaçu

A obra licitada faz parte de um plano mais abrangente para a região do Alto de Pituaçu, que apresenta grande necessidade de investimentos em saneamento básico e obras de prevenção de desastres. A poligonal de Pau da Lima será a primeira a ser realizada, através de recurso do Novo PAC e integrando o Programa Periferia Viva, do Ministério das Cidades. O custo estimado do conjunto das intervenções está na casa dos R$ 200 milhões.

Já foram submetidos e aguardam liberação de recursos, os projetos para intervenções do mesmo tipo nos bairros Jardim Cajazeiras, Sussuarana Nova, Sussuarana Velha e parte de São Marcos. Estes bairros estão divididos em três poligonais cujos planos de trabalho já estão sendo analisados pela Caixa para realização de licitações.

