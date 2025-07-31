Jerônimo prepara estratégias para frear efeitos de tarifaço na Bahia

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. - Foto: Joá Souza/Gov-BA

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou a realização de novas reuniões com o setor empresarial e representantes de outros estados e do Governo Federal para avaliar os impactos e quais medidas adotar diante do decreto que oficializa as tarifas impostas de 50% pelos Estados Unidos ao Brasil.

Na próxima segunda-feira, 4, o chefe do Executivo baiano se reunirá novamente com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), com a qual já havia criado um grupo de trabalho este mês.

Na terça, 5, e na quarta-feira, 6, em Brasília, o governador participa de encontros do Consórcio Nordeste e com o Governo Federal. O objetivo é adotar medidas em conjunto para minimizar os impactos das tarifas e garantir proteção à empresas e trabalhadores dos setores envolvidos.

"Os governadores do Nordeste irão discutir numa assembleia para levar até o presidente Lula o nosso olhar e as nossas decisões”, afirmou Jerônimo.

Apex na Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues também revelou que a Bahia vai receber um escritório da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) que terá como objetivo a busca de novos parceiros comerciais para o estado.

“Nós vamos implantar na Bahia uma agência que fortalece a exportação para que a gente possa ter outros países como possibilidade de exportação, isso a médio e longo prazo. No dia 18 de agosto nós lançaremos uma sede regional da Apex para que a gente possa garantir a exportação para outros países”, adiantou o governador.

Esperança de diálogo

O governador viu uma janela de oportunidade no fato de que a medida assinada por Trump poupou quase 700 produtos, que estarão isentos do tarifaço.

Na lista dos itens que não serão alcançados pelo aumento da tarifa estão: polpa e suco de laranja, gás natural, carvão, madeira e fertilizantes, castanha-do-Brasil, artigos de aeronaves civis não militares e combustíveis, entre outros.

“As exceções à tarifa mostram que ainda há espaço para o diálogo, e o presidente Lula tem reafirmado essa disposição. Mas a soberania do Brasil não se negocia. Na Bahia, seguimos ao lado do governo federal, em diálogo com os setores produtivos, buscando novos mercados e alternativas para proteger quem trabalha e produz”, pontuou.

Trump assina decreto do tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta quarta-feira, 30, o decreto que estabelece a sobretaxa de 50% em produtos brasileiros exportados para o país. A medida, que passa a valer a partir de 6 de agosto, é apontada como uma reação ao Judiciário brasileiro.

"A medida visa responder às ações do governo brasileiro que, segundo o comunicado, prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos EUA, a política externa e a economia do país", diz trecho do documento publicado pela Casa Branca.