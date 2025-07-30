IMPOSTOS
"Bolsonaro e sua família sabotam o Brasil", diz secretário após Tarifaço de Trump
Augusto Vasconcelos acusa a família Bolsonaro de jogar contra o país após ataque comercial dos EUA
Por Redação
O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) da Bahia Augusto Vasconcelos (PCDdoB) se posicionou após o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinar a Ordem Executiva, que oficializa a tarifa de 50% a produtos importados do Brasil.
A medida é tida como uma retaliação da Casa Branca a uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para Vasconcelos, a família Bolsonaro está tentando sabotar a economia do país.
“O tarifaço de Trump estremece relações comerciais de 200 anos entre Brasil e EUA. Mas o pior disso tudo é saber que Bolsonaro e sua família trabalham para sabotar o país, ao insuflar retaliações contra nossa economia. O Decreto publicado hoje contém algumas exceções e segmentos não serão impactados, a exemplo de aviões, minérios, suco de laranja e celulose. No entanto, outros setores sofrerão fortes impactos, a exemplo do café e da manga", aponta.
O secretário pontua ainda, que o presidente Lula tem sido firme na defesa da soberania brasileira e está empenhando em abrir negociações diplomáticas. "Sigamos com serenidade e firmeza para defender os empregos e as empresas brasileiras!”, completa. Veja a nota na íntegra ao final da matéria.
A medida passa a entrar em vigor a partir da sexta, 6 de agosto, e, de acordo com o governo brasileiro, tentativas foram feitas para mitigar os efeitos e rever as tarifas, mas não houve uma aproximação institucional entre os países.
Entenda o tarifaço
No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.
Veja a nota completa na íntegra:
“O tarifaço de Trump estremece relações comerciais de 200 anos entre Brasil e EUA. Mas o pior disso tudo é saber que Bolsonaro e sua família trabalham para sabotar o país, ao insuflar retaliações contra nossa economia.
O Decreto publicado hoje contém algumas exceções e segmentos não serão impactados, a exemplo de aviões, minérios, suco de laranja e celulose. No entanto, outros setores sofrerão fortes impactos, a exemplo do café e da manga.
O Presidente Lula tem sido firme na defesa de nossa soberania e está empenhado em abrir negociações diplomáticas. Na Bahia, nosso governo, em conjunto com o setor produtivo, trabalha para mitigar os efeitos dessa decisão unilateral norte-americana.
Sigamos com serenidade e firmeza para defender os empregos e as empresas brasileiras!”
