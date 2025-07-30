Lula convoca reunião de emergência após oficialização de tarifaço

- Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou os ministros do seu governo para uma reunião de emergência após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializar o tarifaço de 50% do valor dos produtos importados do Brasil para o solo norte-americano.

Foram convocados para a reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União).

De acordo com Lula, a reunião será pautada para "defender a soberania brasileira" e avaliar os impactos do Tarifaço, visto como desidratado após uma grande lista de exceções ser divulgada.

” Eu estou saindo daqui completa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania. A soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo Presidente dos Estados Unidos. Então hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania, de uma soberania de coisas que eu gosto”, pontuou Lula durante agenda oficial do governo.,

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não participará da reunião pois está nos Estados Unidos para se reunir com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio. No encontro, o chanceler brasileiro afirmou não ver motivos para que a relação comercial dos países fosse afetada por questões políticas e pediu pela criação de um canal para discutir a relação bilateral.

Entenda o tarifaço

No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.