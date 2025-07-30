Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula convoca reunião de emergência após oficialização de tarifaço

Presidente reúne ministros para "defender soberania brasileira" e avaliar impactos das tarifas americanas

Por Da Redação

30/07/2025 - 17:50 h
Imagem ilustrativa da imagem Lula convoca reunião de emergência após oficialização de tarifaço
-

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou os ministros do seu governo para uma reunião de emergência após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializar o tarifaço de 50% do valor dos produtos importados do Brasil para o solo norte-americano.

Leia Também:

Nem laranja, nem ouro: 694 produtos brasileiros que Trump não quis taxar
Tarifaço: Brasil é país com maior taxação dos EUA; veja comparação
Lei Magnitsky: Moraes pode sofrer sanções da União Europeia; veja

Foram convocados para a reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União).

De acordo com Lula, a reunião será pautada para "defender a soberania brasileira" e avaliar os impactos do Tarifaço, visto como desidratado após uma grande lista de exceções ser divulgada.

” Eu estou saindo daqui completa porque eu vou me reunir ali para defender outra soberania. A soberania do povo brasileiro em função das medidas anunciadas pelo Presidente dos Estados Unidos. Então hoje, para mim, é o dia sagrado da soberania, de uma soberania de coisas que eu gosto”, pontuou Lula durante agenda oficial do governo.,

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não participará da reunião pois está nos Estados Unidos para se reunir com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio. No encontro, o chanceler brasileiro afirmou não ver motivos para que a relação comercial dos países fosse afetada por questões políticas e pediu pela criação de um canal para discutir a relação bilateral.

Entenda o tarifaço

No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

50% produtos Fernando Haddad Geraldo Alckmin Gleisi Hoffmann impactos tarifas Jorge Messias Lula reunião emergência Rui Costa soberania brasileira Trump tarifaço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x