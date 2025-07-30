Nem laranja, nem ouro: 694 produtos brasileiros que Trump não quis taxar

Donald Trump deixa produtos isentos - Foto: Sarah Meyssonnier | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, optou por deixar uma lista de produtos brasileiros isentos do chamado 'tarifaço' de 50% que passa valer a partir do dia 6 de agosto. A medida é tida como uma retaliação da Casa Branca a uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre os insumos e produtos que ficarão de fora, estão o suco e a polpa da laranja, gás natural, carvão, madeira e fertilizantes. Nos EUA, havia o temor de que alimentos e outros itens considerados essenciais sofressem aumento de valor por conta da medida adotada pelo governo.

Ao todo, 694 produtos brasileiros foram excluídos do decreto presidencial assinado por Trump. Veja a lista com os principais itens:

Castanha-do-Brasil

Artigos de aeronaves civis não militares

Gases naturais, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno

Alumínio, silício, óxido de alumínio, potassa cáustica

Produtos químicos, fertilizantes, cera, resíduos petrolíferos

Madeira, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, polpa de algodão, polpa de fibras vegetais, celulose

Tipos de pedras, fibras, crocidolita, amianto, misturas de fricção

Prata e ouro, na forma de lingote ou dore

Ferro-gusa, ligas de ferro, ferronióbio, e outros produtos primários de ferro e aço

Fertilizantes minerais e químicos variados

Minério de ferro, aglomerado e não aglomerado

Sucos de laranja congelados e não congelados

Produtos que serão tarifados

Laranja;

Petróleo;

Metal;

Café;

Ferro;

Soja;

Celulose

Trump assina decreto do tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta quarta-feira, 30, o decreto que estabelece a sobretaxa de 50% em produtos brasileiros exportados para o país. A medida, que passa a valer a partir de 6 de agosto, é apontada como uma reação ao Judiciário brasileiro.

"A medida visa responder às ações do governo brasileiro que, segundo o comunicado, prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos EUA, a política externa e a economia do país", diz trecho do documento publicado pela Casa Branca.