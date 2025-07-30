Menu
Nem laranja, nem ouro: 694 produtos brasileiros que Trump não quis taxar

Medida dos EUA entra em vigor nos próximos dias

Por Cássio Moreira

30/07/2025 - 17:37 h | Atualizada em 30/07/2025 - 18:30
Donald Trump deixa produtos isentos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, optou por deixar uma lista de produtos brasileiros isentos do chamado 'tarifaço' de 50% que passa valer a partir do dia 6 de agosto. A medida é tida como uma retaliação da Casa Branca a uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre os insumos e produtos que ficarão de fora, estão o suco e a polpa da laranja, gás natural, carvão, madeira e fertilizantes. Nos EUA, havia o temor de que alimentos e outros itens considerados essenciais sofressem aumento de valor por conta da medida adotada pelo governo.

Tarifaço: Brasil é país com maior taxação dos EUA; veja comparação
Lei Magnitsky: Moraes pode sofrer sanções da União Europeia; veja
Detenção de 30 mexicanos na Flórida expõe abusos em centro migratório dos EUA

Ao todo, 694 produtos brasileiros foram excluídos do decreto presidencial assinado por Trump. Veja a lista com os principais itens:

  • Castanha-do-Brasil
  • Artigos de aeronaves civis não militares
  • Gases naturais, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno
  • Alumínio, silício, óxido de alumínio, potassa cáustica
  • Produtos químicos, fertilizantes, cera, resíduos petrolíferos
  • Madeira, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, polpa de algodão, polpa de fibras vegetais, celulose
  • Tipos de pedras, fibras, crocidolita, amianto, misturas de fricção
  • Prata e ouro, na forma de lingote ou dore
  • Ferro-gusa, ligas de ferro, ferronióbio, e outros produtos primários de ferro e aço
  • Fertilizantes minerais e químicos variados
  • Minério de ferro, aglomerado e não aglomerado
  • Sucos de laranja congelados e não congelados

Produtos que serão tarifados

  • Laranja;
  • Petróleo;
  • Metal;
  • Café;
  • Ferro;
  • Soja;
  • Celulose

Trump assina decreto do tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta quarta-feira, 30, o decreto que estabelece a sobretaxa de 50% em produtos brasileiros exportados para o país. A medida, que passa a valer a partir de 6 de agosto, é apontada como uma reação ao Judiciário brasileiro.

"A medida visa responder às ações do governo brasileiro que, segundo o comunicado, prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos EUA, a política externa e a economia do país", diz trecho do documento publicado pela Casa Branca.

