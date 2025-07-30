Detenção de 30 mexicanos na Flórida expõe abusos em centro migratório dos EUA

Imigrantes e norte-americanos protestam em frente a Alcatraz dos Jacarés - Foto: CHANDAN KHANNA/AFP

Um total de 30 mexicanos encontra-se no centro de detenção de migrantes Everglades, situado em uma zona pantanosa no sul dos Estados Unidos e conhecido como a "Alcatraz dos jacarés", informou nesta quarta-feira, 30, a presidente Claudia Sheinbaum.

Em sua habitual coletiva de imprensa, Sheinbaum afirmou que já está sendo prestada assistência consular aos que estão detidos nesse local da Flórida, onde, segundo denúncias de defensores dos direitos humanos, os migrantes são vítimas de abusos.

"Recebi uma nota hoje pela manhã de que há 30 mexicanos com os quais [o cônsul em Miami] teve contato e está sendo prestado apoio a eles", disse Sheinbaum ao se referir a uma visita ao local realizada pelo diplomata Rutilio Escandón.

Deportação e nada de assistência

Um relatório do governo de Sheinbaum, datado de 21 de julho, relatou o caso de dois irmãos mexicanos detidos ali, cuja deportação disse ter solicitado por meio de uma nota diplomática.

A presidente explicou que o cônsul visitou o centro de detenção em três ocasiões para localizar os mexicanos e prestar a assistência correspondente.

"Foi enviada uma nota (...) exigindo que os mexicanos que possam entrar nesse centro de detenção sejam repatriados imediatamente", recordou a governante nesta quarta-feira.

A ONG Human Rights Watch (HRW) denunciou, no dia 21 de julho, que em três centros de detenção da Flórida ocorrem abusos e tratamentos degradantes.

Operações migratórias ordenadas por Trump

O governo de Sheinbaum critica as operações migratórias ordenadas por Trump, em meio às quais um trabalhador agrícola mexicano morreu no último dia 12 de julho, devido aos ferimentos sofridos ao tentar fugir da operação em uma zona de plantações em Camarillo (Califórnia).

Outro mexicano faleceu no último dia 7 de junho por causas ainda não confirmadas enquanto estava sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) em um centro de detenção na cidade de Stewart (Geórgia).

Segundo dados do governo do México atualizados até 11 de julho, cerca de 355 mexicanos haviam sido detidos nas batidas contra migrantes implementadas desde que Trump retornou à Casa Branca no último dia 20 de janeiro.