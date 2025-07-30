Lula tenta contato com Trump, mas diz que "ninguém quer conversar"

Lula - Foto: Carlos Costa/AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que tem tentado contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,mas "ninguém quer conversar" sobre o tarifaço.

"O que está nos impedindo é que ninguém quer conversar. Eu pedi para fazer contato", afirmou Lula em entrevista ao jornal New York Times.

Ele prosseguiu: "Eu designei meu vice-presidente, meu ministro da Agricultura, meu ministro da Economia, para que todos conversem com seus equivalentes nos EUA para entender qual é a possibilidade de conversa. Até agora, não foi possível."

O petista também reiterou que não pretende conduzir as negociações sobre o tarifaço como se fosse um "país pequeno contra um país grande".

Na conversa, Lula foi questionado sobre as críticas que tem feito a Trump, publicamente. Em várias ocasiões, o petista defendeu que "não é correto ficar ameaçando" as pessoas pela internet, e chamou o chefe da Casa Branca de imperador.

O mandatário brasileiro destacou que a ameaça de sanção deixa o Brasil “preocupado”, mas não “com medo”, e que não pretende abaixar a cabeça para as determinações norte-americanas.

"Nos sabemos o poder econômico dos EUA, reconhecemos o poderio militar dos EUA, reconhecemos a grandeza tecnológica dos EUA", disse Lula. "Mas isso não nos deixa com medo."

As novas tarifas de 50% anunciadas pelo presidente Trump contra o Brasil começam a valer a partir desta sexta-feira, 1º. Senadores brasileiros estão nos EUA na tentativa de negociar ou pelo menos adiar o prazo.