Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GUERRA COMERCIAL

Tarifaço: Brasil é país com maior taxação dos EUA; veja comparação

Medida passa a valer na próxima sexta-feira, 6, após assinatura da Ordem Executiva

Por Gabriela Araújo

30/07/2025 - 16:36 h | Atualizada em 30/07/2025 - 17:22
Presidente Lula (PT) e o presidente do EUA, Donald Trmp
Presidente Lula (PT) e o presidente do EUA, Donald Trmp -

O Brasil é o país que mais sofreu penalidade dos Estados Unidos (EUA) na nova rodada de sanções comerciais impostas pelo presidente Donald Trump. A medida, que entraria em vigor na sexta-feira, 1º, foi adiada e começará a valer na próxima quarta-feira, 6.

O novo tributo elevará a taxação sobre importações brasileiras a 50%. Entre os produtos afetados estão:

  • Laranja;
  • Petróleo;
  • Metal;
  • Café;
  • Ferro;
  • Soja;
  • Celulose.

Apesar das tentativas de negociação dos brasileiros, o governo Trump segue resistente em ‘baixar a guarda’ e fazer novos acordos econômicos com o país regido pelo presidente Lula (PT).

Leia Também:

Tarifaço: o que esperar das decisões de juros do Brasil e EUA
“Não vamos resolver isso até o dia 1º”, diz Wagner sobre tarifaço
Advogado de Trump dá 'receita' para o Brasil escapar do tarifaço
Jerônimo detalha plano para blindar Bahia de tarifaço de Trump

Com os demais países, o chefe da Casa Branca formalizou novos acordos, que resultaram na redução dos tributos, como o bloco da União Europeia, que passará a pagar 15% sobre as exportações do bloco.

Confira mudanças tarifárias dos demais países

  • União Europeia: anunciada de 30% para 15%;
  • Reino Unido: 25% para 10%;
  • Japão: 25% para 15%;
  • Indonésia: 32% para 19%;
  • China: ameaçou 145%, depois reduziu para 30%, mas ainda seguem as negociações;
  • Brasil: 10% e passou para 50%;
  • México: 25% para 30%;
  • Canadá: 25% para 35%;
  • Coreia do Sul: 10% para 25%.

Trump oficializa tarifaço contra o Brasil

Na tarde desta quarta-feira, 30, o republicano assinou na tarde desta quarta-feira, 30, a Ordem Executiva que oficializa a tarifa de 50% a produtos importados do Brasil.

De acordo com ele, a medida foi oficializada como uma resposta a ações brasileiras que representam uma ameaça "incomum e extraordinária" para a economia norte-americana e a política externa do país.

Entenda o tarifaço

No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

governo Donald Trump governo Lula guerra comercial tarifaço de trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula (PT) e o presidente do EUA, Donald Trmp
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Presidente Lula (PT) e o presidente do EUA, Donald Trmp
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Presidente Lula (PT) e o presidente do EUA, Donald Trmp
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Presidente Lula (PT) e o presidente do EUA, Donald Trmp
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x