Tarifaço: Brasil é país com maior taxação dos EUA; veja comparação

Presidente Lula (PT) e o presidente do EUA, Donald Trmp - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Reprodução | @WhiteHouse

O Brasil é o país que mais sofreu penalidade dos Estados Unidos (EUA) na nova rodada de sanções comerciais impostas pelo presidente Donald Trump. A medida, que entraria em vigor na sexta-feira, 1º, foi adiada e começará a valer na próxima quarta-feira, 6.

O novo tributo elevará a taxação sobre importações brasileiras a 50%. Entre os produtos afetados estão:

Laranja;

Petróleo;

Metal;

Café;

Ferro;

Soja;

Celulose.

Apesar das tentativas de negociação dos brasileiros, o governo Trump segue resistente em ‘baixar a guarda’ e fazer novos acordos econômicos com o país regido pelo presidente Lula (PT).

Com os demais países, o chefe da Casa Branca formalizou novos acordos, que resultaram na redução dos tributos, como o bloco da União Europeia, que passará a pagar 15% sobre as exportações do bloco.

Confira mudanças tarifárias dos demais países

União Europeia: anunciada de 30% para 15%;

Reino Unido: 25% para 10%;

Japão: 25% para 15%;

Indonésia: 32% para 19%;

China: ameaçou 145%, depois reduziu para 30%, mas ainda seguem as negociações;

Brasil: 10% e passou para 50%;

México: 25% para 30%;

Canadá: 25% para 35%;

Coreia do Sul: 10% para 25%.

Trump oficializa tarifaço contra o Brasil

Na tarde desta quarta-feira, 30, o republicano assinou na tarde desta quarta-feira, 30, a Ordem Executiva que oficializa a tarifa de 50% a produtos importados do Brasil.

De acordo com ele, a medida foi oficializada como uma resposta a ações brasileiras que representam uma ameaça "incomum e extraordinária" para a economia norte-americana e a política externa do país.

Entenda o tarifaço

No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.