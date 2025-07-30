GUERRA COMERCIAL
Tarifaço: Brasil é país com maior taxação dos EUA; veja comparação
Medida passa a valer na próxima sexta-feira, 6, após assinatura da Ordem Executiva
Por Gabriela Araújo
O Brasil é o país que mais sofreu penalidade dos Estados Unidos (EUA) na nova rodada de sanções comerciais impostas pelo presidente Donald Trump. A medida, que entraria em vigor na sexta-feira, 1º, foi adiada e começará a valer na próxima quarta-feira, 6.
O novo tributo elevará a taxação sobre importações brasileiras a 50%. Entre os produtos afetados estão:
- Laranja;
- Petróleo;
- Metal;
- Café;
- Ferro;
- Soja;
- Celulose.
Apesar das tentativas de negociação dos brasileiros, o governo Trump segue resistente em ‘baixar a guarda’ e fazer novos acordos econômicos com o país regido pelo presidente Lula (PT).
Leia Também:
Com os demais países, o chefe da Casa Branca formalizou novos acordos, que resultaram na redução dos tributos, como o bloco da União Europeia, que passará a pagar 15% sobre as exportações do bloco.
Confira mudanças tarifárias dos demais países
- União Europeia: anunciada de 30% para 15%;
- Reino Unido: 25% para 10%;
- Japão: 25% para 15%;
- Indonésia: 32% para 19%;
- China: ameaçou 145%, depois reduziu para 30%, mas ainda seguem as negociações;
- Brasil: 10% e passou para 50%;
- México: 25% para 30%;
- Canadá: 25% para 35%;
- Coreia do Sul: 10% para 25%.
Trump oficializa tarifaço contra o Brasil
Na tarde desta quarta-feira, 30, o republicano assinou na tarde desta quarta-feira, 30, a Ordem Executiva que oficializa a tarifa de 50% a produtos importados do Brasil.
De acordo com ele, a medida foi oficializada como uma resposta a ações brasileiras que representam uma ameaça "incomum e extraordinária" para a economia norte-americana e a política externa do país.
Entenda o tarifaço
No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.
