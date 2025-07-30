Advogado de Trump dá 'receita' para o Brasil escapar do tarifaço

Donald Trump - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O advogado aliado de Donald Trump e responsável por arrecadar fundos na campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Brian Ballard, recomendou, nesta terça-feira, 29, que o Brasil ligue diretamente para o republicano para negociar o tarifaço.

“Eu faria tudo o que pudesse para falar diretamente com o presidente e sua equipe sênior, o secretário [do Comércio Howard] Lutnik, o secretário do Tesouro, o representante comercial, todos eles”, disse em entrevista à CNN Brasil.

Segundo Ballard, Trump gosta de “conversar pessoalmente” e pontuou que aconselharia qualquer líder mundial, incluindo o presidente Lula, a “ligar diretamente” para o chefe de Estado dos EUA.

O advogado avaliou ainda que Trump acredita no efeito das tarifas e que o comércio livre e justo é um elemento vital tanto da política econômica quanto externa.

Ele declarou que o republicano é um negociador duro, no entanto, é bem justo nos acordos, destacando que o governo brasileiro deve prestar atenção no que o presidente dos EUA está pedindo.

Tarifas de 50%

Brian também citou a tarifa de 50% imposta por Trump ao Brasil. Ele avaliou que a medida se deve a uma junção de diversos fatores, incluindo o papel do país no Brics, a relação de Lula com Xi Jinping, presidente da China, e as declarações para o fim da dolarização da economia, por exemplo.

“Eu acho que o presidente [Trump] vê o governo brasileiro como não tão pró-EUA como, digamos, foi no passado e deveria ser. Então ele tem várias alavancas e ferramentas que pode usar para tentar alcançar o que ele considera serem resultados mais justos”, comentou.

O advogado ressaltou que a negociação com o Brasil deve ser uma das mais difíceis que restaram para os Estados Unidos, mas garantiu que Trump gostaria de um acordo justo entre os países.