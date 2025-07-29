Zambelli se entregou à polícia; veja detalhes da prisão

Carla Zambelli foi presa nesta terça, 29 - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli (PL) se entregou às autoridades italianas nesta terça-feira, 29, segundo a defesa da parlamentar brasileira. A versão do advogado Fabio Pagnozzi vai na contramão da Polícia Federal, que afirmou em nota que a prisão da bolsonarista ocorreu em uma ação conjunta com a Interpol e agências da Itália.

Segundo o advogado, Zambelli optou por se entregar para evitar uma possível extradição para o Brasil, sendo julgada, segundo ele, de maneira imparcial e justa. A parlamentar, condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo de invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), está na Itália desde o final de maio.

“Na tarde de hoje, minha cliente, a deputada Carla Zambelli, decidiu se entregar às autoridades italianas, a fim de colaborar administrativamente com os pedidos das autoridades, mostrando o seu endereço, mostrando que nunca foi foragida na Itália e estava esperando um posicionamento oficial para que ela pudesse se apresentar. A Carla busca a não extradição e, obviamente, ser julgada com imparcialidade e justiça”, afirmou o advogado em vídeo publicado nas redes sociais.

A mesma versão foi confirmada pelo deputado federal Sostenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara. Ele disse ter entrado em contato com a defesa de Carla Zambelli, que lhe explicou que a parlamentar licenciada optou por se apresentar para que possa pedir asilo político.

“Ele me informou que ela hoje se apresentou espontaneamente às autoridades policiais na Itália para começar o seu pedido de asilo politico, bem como de não extradição. Ela fez o seu pedido no dia de hoje e, agora, seguirão os trâmites normais da justiça italiana”, afirmou o deputado bolsonarista.

PF detalha prisão

Em nota divulgada na tarde desta terça-feira, 29, a Polícia Federal deu detalhes da operação conjunta com a Interpol e com as autoridades italianas para prender a deputada federal Carla Zambelli. A declaração da instituição, entretanto, contradiz o que foi dito pela defesa da parlamentar.

“Autoridades italianas prenderam, na tarde desta terça-feira (29/7), em Roma, uma brasileira que se encontrava foragida no país. A medida é resultado de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e agências da Itália”, disse a PF em nota.

Quem é Carla Zambelli?

Uma das fundadoras do movimento 'Nas Ruas', Carla Zambelli ganhou força política ao se tornar deputada federal em 2018, pelo extinto Partido Social Liberal (PSL), pelo estado de São Paulo, com 76.306 votos.

Em 2022, Zambelli foi reeleita com 946.244 votos, 869.938 a mais que no pleito anterior, agora pelo Partido Liberal (PL). A parlamentar está licenciada do cargo desde junho, quando já estava no exterior.