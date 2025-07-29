Foragida, deputada Carla Zambelli é presa na Itália

Deputada federal Carla Zambelli - Foto: © Lula Marques | Agência Brasil

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi presa na Itália na tarde desta terça-feira, 29, segundo informações do Ministério da Justiça do país euroupeu.

A parlamentar foi localizada pela polícia em um apartamento em Roma, após o deputado italiano Angelo Bonelli publicar em suas redes sociais que havia comunicado às autoridades o endereço onde ela estaria.

“Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Forneci o endereço à polícia. Neste momento, a polícia está identificando Zambelli”, escreveu o parlamentar.

A brasileira estava foragida desde o início de junho pós ter a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e fugir do país.

A Polícia Federal (PF) então enviou o pedido à Interpol e o nome de Zambelli passou a ser procurado em 196 países, com inclusão na lista de procuradas internacionais.

Zambelli está condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato, devido ao envolvimento da parlamentar na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A prisão é só o primeiro passo do processo e a expectativa é de que o governo italiano se manifeste oficialmente nos próximos dias se dará seguimento ou não ao processo de extradição que foi solicitado pelo Ministério da Justiça brasileiro.



Processo na Câmara

Em junho, Zambelli foi notificada pela Câmara dos Deputados sobre o processo da perda de mandato. Conforme a legislação da Casa, quando um deputado é condenado criminalmente e não cabe mais recurso, a análise sobre a perda do mandato começa pela Comissão de Constituição e Justiça.

A defesa da deputada licenciada apresentou nesta quarta, 2, a defesa no processo que pode levar à perda de seu mandato. O documento foi entregue à CCJ e conta com um pedido de acareação entre a deputada e o hacker Walter Delgatti, condenado junto com ela.

Pelo regimento da Câmara, depois de passar pela CCJ, a perda de mandato precisa ser aprovada por maioria simples no plenário, ou seja, ao menos 257 votos favoráveis.

Políticos brasileiros divididos

A notícia movimentou os políticos brasileiros tanto de oposição como de governo. Nas redes sociais, o assunto dominou e chegou até aos Trendings Topics do X (antigo Twitter).

A ex-deputada federal Joice Hasselmann afirmou que Zambelli “vai pagar pelos crimes que cometeu”. “Ela foi presa na Itália. Toc-toc-toc”, escreveu.

Carla Zambelli, enfim, vai pagar pelos crimes que cometeu. Ela foi presa na Itália. Toc-toc-toc — Joice Hasselmann🇮🇱 (@joicehasselmann) July 29, 2025

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi um dos nomes que comemorou a prisão da parlamentar. Primeiro, ele postou um vídeo, em forma de ‘meme’, para celebrar a informação. Em seguida, ele escreveu:

“Zambelli está na cadeia! A pistoleira que fugiu para a Itália depois de ser condenada a 10 anos de cadeia por pagar um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça acaba de ser presa lá mesmo. Mais uma golpista caiu e, podem ter certeza que todos cairão”, disse o psolista.

ZAMBELLI ESTÁ NA CADEIA! A pistoleira que fugiu para a Itália depois de ser condenada a 10 anos de cadeia por pagar um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça acaba de ser presa lá mesmo. Mais uma golpista caiu e, podem ter certeza que todos cairão. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 29, 2025

Já o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, expressou solidariedade pela prisão da correligionária e disse que a bolsonarista se apresentou “voluntariamente” às autoridades italianas.

“Esse gesto, firme e consciente, não é ato de fuga. É a consequência direta de um país que tem negado a seus representantes eleitos o direito à liberdade, ao contraditório e à legítima defesa”, diz a nota do parlamentar, que completa:

“O Brasil passa a testemunhar, com perplexidade, o constrangimento diplomático e democrático de ver uma parlamentar federal buscar proteção internacional por não encontrar, em seu próprio país, as garantias mínimas do Estado de Direito”.

A opinião de Sóstenes, por sua vez, é contrariada pelo 1º líder do PT no Legislativo, deputado Alencar Santana.

“Grande dia pra democracia. Péssimo dia pra quem achava que estava acima da lei”, escreveu na legenda da matéria, seguida por um vídeo em que ele comenta sobre a prisão da colega.