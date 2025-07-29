Otto Alencar reage à prisão de Zambelli e cobra punição: “Vai pagar”

Senador Otto Alencar (PSD) ao lado da deputada Carla Zambelli (PL-SP) - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado | Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O senador Otto Alencar (PSD) diz acreditar que a prisão dadeputada federal Carla Zambelli (PL-SP) servirá para que a parlamentar “pague pelos seus erros” e relembra o caso que ela apontou uma arma para um homem em São Paulo na véspera do segundo turno eleitoral em 2022.

“Ela vai pagar pelos erros dela e pela tentativa de homicídio que ela fez em São Paulo com aquele senhor de forma totalmente errada, equivocada, descompensou. Perdeu a compensação”, disse o congressista ao Portal A TARDE.

Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a deputada Carla Zambelli foi presa na tarde desta terça-feira, 29, em Roma, na Itália, após a denúncia do deputado italiano Angelo Bonelli publicar em suas redes sociais que havia comunicado às autoridades o endereço onde ela estaria.

Em tom crítico, o presidente do PSD na Bahia diz que o bolsonarismo “estimulou a violência no país” e alfinetou o estilo político do ex-presidente. Nesta tarde, Otto Alencar marcou presença nas comemorações do centenário da Secretaria estadual da Saúde (Sesab), em Salvador.

“Você vê a história do Bolsonaro, lá atrás, ele disse que o golpe militar tinha que matar mais 30 mil, que ele sonegava impostos, e imitou um paciente com falta de ar na Covid-19. São várias agressões. Ele é um espírito ditatorial”, afirmou.

Questionado se a prisão de Zambelli pode inflamar a base bolsonarista do país, ele nega.

“Eu acho que não, porque de sã consciência, nenhum brasileiro vai achar por questões políticas que uma deputada federal pegue uma arma e corra atrás de um outro patrício dela para atirar em um rapaz indefeso. É um absurdo isso”.

Durante entrevista, ele também cobrou punição severa contra a bolsonarista. “Tem que ter punição para isso. [Ela] tem que responder de acordo com a lei”.

Entenda prisão de Zambelli

A deputada do PL foi presa pela polícia italiana em um apartamento em Roma. A prisão aconteceu após a denúncia do deputado italiano Angelo Bonelli publicar em suas redes sociais que havia comunicado às autoridades o endereço onde ela estaria.

Ela não teria apresentado resistência quando os policiais chegaram ao local. Zambelli foi encaminhada para uma delegacia da cidade, onde aguardará a decisão da Justiça sobre sua possível extradição para o Brasil. A decisão terá de sair em até 48h.

Ficará a cargo da Justiça da Itália decidir se mantém a parlamentar brasileira presa no país, se a solta ou se extradita para cumprir pena no Brasil, como pediu o governo Lula.

Zambelli está condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato, devido ao envolvimento da parlamentar na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A prisão é só o primeiro passo do processo e a expectativa é de que o governo italiano se manifeste oficialmente nos próximos dias se dará seguimento ou não ao processo de extradição que foi solicitado pelo Ministério da Justiça brasileiro.

Processo na Câmara

Em junho, Zambelli foi notificada pela Câmara dos Deputados sobre o processo da perda de mandato. Conforme a legislação da Casa, quando um deputado é condenado criminalmente e não cabe mais recurso, a análise sobre a perda do mandato começa pela Comissão de Constituição e Justiça.

A defesa da deputada licenciada apresentou nesta quarta, 2, a defesa no processo que pode levar à perda de seu mandato. O documento foi entregue à CCJ e conta com um pedido de acareação entre a deputada e o hacker Walter Delgatti, condenado junto com ela.

Pelo regimento da Câmara, depois de passar pela CCJ, a perda de mandato precisa ser aprovada por maioria simples no plenário, ou seja, ao menos 257 votos favoráveis.