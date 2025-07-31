Menu
REAÇÃO

Jerônimo critica tarifaço de Trump, mas vê espaço para diálogo

Tarifa de 50% aos produtos importados brasileiros começa a valer no dia 6 de agosto

Por Anderson Ramos

31/07/2025 - 7:04 h | Atualizada em 31/07/2025 - 7:33
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se pronunciou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter assinado a Ordem Executiva que oficializa a tarifa de 50% aos produtos importados brasileiros, na quarta-feira, 30.

O chefe do Executivo baiano classificou a medida como unilateral, que afeta contratos, investimentos e avaliou que a ação do governo norte-americano prejudica a relação entre os dois países.

Em um postagem nas redes sociais, Jerônimo não citou nomes, mas colocou a culpa do tarifaço no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

“Acreditamos que essa decisão é alimentada por narrativas falsas da extrema direita brasileira e, por isso, seguiremos firmes na defesa do nosso Brasil Soberano”.

Esperança de diálogo

Jerônimo Rodrigues viu uma janela de oportunidade no fato de que a medida assinada por Trump poupou quase 700 produtos, que estarão isentos do tarifaço.

Na lista dos itens que não serão alcançados pelo aumento da tarifa estão: polpa e suco de laranja, gás natural, carvão, madeira e fertilizantes, castanha-do-Brasil, artigos de aeronaves civis não militares e combustíveis, entre outros.

“As exceções à tarifa mostram que ainda há espaço para o diálogo, e o presidente Lula tem reafirmado essa disposição. Mas a soberania do Brasil não se negocia. Na Bahia, seguimos ao lado do governo federal, em diálogo com os setores produtivos, buscando novos mercados e alternativas para proteger quem trabalha e produz”, pontuou.

Trump assina decreto do tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta quarta-feira, 30, o decreto que estabelece a sobretaxa de 50% em produtos brasileiros exportados para o país. A medida, que passa a valer a partir de 6 de agosto, é apontada como uma reação ao Judiciário brasileiro.

"A medida visa responder às ações do governo brasileiro que, segundo o comunicado, prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos EUA, a política externa e a economia do país", diz trecho do documento publicado pela Casa Branca.

x