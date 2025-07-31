Precatórios do Fundef: verba bilionária já está pronta para pagamento

Professora do Estado Andrea Araújo, ministrando aula de Física - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A quarta parcela do abono destinado aos professores da rede estadual, proveniente dos precatórios do FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), já foi depositada na conta do Supremo Tribunal Federal (STF). O valor é referente ao repasse previsto para 2025.

Conforme informou o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) após a confirmação da transferência por parte do STF, “os advogados da categoria protocolaram o pedido de liberação para que os valores sejam transferidos com urgência para o governo do Estado.”

Em nota, a APLB destacou que segue acompanhando de perto o processo, cobrando não apenas agilidade na liberação, mas também o pagamento com os devidos juros e correção monetária, conforme determina a legislação.

Ao todo, cerca de R$ 1,5 bilhão foram repassados para o pagamento dos precatórios do Fundef aos professores da rede estadual, segundo antecipou ao Portal A TARDE o coordenador-geral da APLB, Rui Oliveira.

Próximos passos

Com a liberação dos recursos pela Suprema Corte, cabe agora ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), solicitar o valor para que o pagamento aos professores seja efetivado.

Na semana passada, Jerônimo afirmou que havia cobrado um posicionamento do governo Federal sobre o repasse, mas ainda não tinha obtido retorno. “Estive lá, requisitei e estamos cobrando e pedindo, mas aguardando a decisão federal”, disse na ocasião, ao sinalizar que o pagamento será feito assim que os valores forem transferidos.

O que são Precatórios?

Os precatórios do Fundef são valores oriundos de julgamento judicial, no qual a União foi condenada a pagar a complementação das verbas do Fundef que deixaram de ser repassadas pelo Governo Federal para estados e municípios, entre 1998 e 2006, devido a um erro de cálculo.

Quem tem direito aos precatórios Fundef?

Devem receber os precatórios os professores, coordenadores pedagógicos, diretores, vice-diretores e secretários escolares que ocuparam cargo público ou que estavam em emprego público, em efetivo exercício na educação básica da rede pública de ensino, no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2006.

Também são contemplados aqueles que ocupavam cargos comissionados do quadro do Magistério e professores contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), que atuavam na educação básica no mesmo período.

O valor a ser pago a cada profissional será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica.

