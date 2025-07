Ponte Salvador-Itaparica: possível valor da tarifa de pedágio é revelado

Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação | GOVBA

Uma das obras mais esperadas pela população da Bahia, a Ponte Salvador-Itaparica está prestes a sair completamente do papel, com início das obras programado para 2026 e previsão de entrega para 2031. Ao Jornal A TARDE, o Cláudio Villas Boas, CEO da concessionária responsável pelo sistema viário, revelou qual seria o valor da tarifa de pedágio neste momento.

"A tarifa foi definida pelo governo da Bahia no edital com o racional de equalizar com a tarifa do ferry-boat. Só para referência, um carro pequeno que cruza pelo ferry-boat paga em torno de R$ 50, incluindo o motorista. Cada passageiro adicional tem que pagar. No caso da concessão rodoviária, a tarifa de pedágio hoje seria aproximadamente R$ 50, só que está incluso todos os passageiros do carro", declarou o CEO em entrevista exclusiva sobre a Ponte Salvador-Itaparica.

Cláudio Villas Boas ainda ressaltou o benefício econômico e de praticidade com a ponte. "Ou seja, tem um benefício econômico também para aqueles usuários do ferry-boat, embora a tarifa seja semelhante. Adicionalmente, você vai fazer uma travessia em 10 minutos".

Na entrevista exclusiva, o CEO da concessionária responsável pelo sistema viário também declarou existir um interesse contratual que a entrega da Ponte Salvador-Itaparica, prevista para 2031, seja antecipada. "Porque só começamos a gerar receita com a cobrança do pedágio", disse.

O aditivo contratual de parceria público-privada (PPP) entre o governo estadual e a concessionária — formada por duas grandes empresas chinesas — foi finalmente assinado em junho, marcando o reinício formal do projeto.

Com a parceria público-privada (PPP), a concessionária investe e tem o direito de explorar e auferir receitas por meio de pedágio. O contrato inteiro terá a duração de 35 anos, até 2060. Assim, se a Ponte Salvador-Itaparica for inaugurada em 2031, a concessionária terá 29 anos de cobrança de pedágio.

