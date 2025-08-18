VLT de Lauro de Freitas: Região Metropolitana pode ganhar novo modal

VLT - Foto: Governo do estado do Mato Grosso/Divulgação

A Região Metropolitana de Salvador (RMS) pode ser contemplada com um novo modal. Conforme apurações do Portal A TARDE, o governo da Bahia iniciará estudos para implantar um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no município de Lauro de Freitas até Camaçari.

De acordo com a superintendente de Mobilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur-BA), Grace Gomes, o VLT deve passar pela Avenida Santos Dumont (BA-099), em Lauro, seguindo até o centro de Camaçari, sendo implantado por partes:

1º etapa - dentro de Lauro de Freitas

2º etapa - até o Centro de Camaçari

Diante dos problemas crônicos no transporte público, especialmente no corredor da Santos Dumont, a implantação de um novo modal na região se mostrou necessária.

A ideia de implantar um VLT na RMS surgiu depois que o governo descartou a expansão do Metrô de Lauro, que não atingiu a meta mínima de seis mil passageiros por hora/pico durante seis meses consecutivos, e também após a negativa do Novo PAC para a instalação de um BRT.

“Não dá para entrar com o Metrô, mas podemos apresentar outra solução. [...] Os estudos indicam que, depois de 2035, a demanda já será suficiente para implantar o VLT. Esse é o nosso acordo com o governo federal, por meio do Ministério das Cidades”, afirmou.

Grace explicou que a proposta encaminhada ao governo federal prevê, inicialmente, a renovação da frota de ônibus, substituindo os veículos a diesel por elétricos. A medida traria uma melhoria imediata na oferta de transporte para a população. Paralelamente, seriam iniciados os estudos para implantação do VLT, previstos para começar em meados de 2026, após a introdução dos novos coletivos — informação já antecipada pelo portal.

“A ideia agora é a gente finalizar os estudos com ônibus elétricos e aí então nós temos um compromisso com o governo do Jerônimo Rodrigues que esses ônibus começem a rodar no próximo ano. Nós estamos cuidando disso tudo para fazermos uma licitação no início do próximo ano, de forma que no no meado do ano de 2026, a gente já tenha esses ônibus elétricos. Aí sim, finalizando esse estudo e implantando, a gente já fica com fôlego para começar a estudar o VLT. Então, a nossa ideia é que a gente comece a estudar o VLT no próximo ano”, declarou.

Reestruturação da cidade

Segundo Grace Gomes, o projeto do VLT em Lauro de Freitas exigirá intervenções estruturais para além da linha férrea. A proposta prevê a reurbanização e a reorganização completa do trânsito no centro do município.

Ela explicou que o corredor da Avenida Santos Dumont, principal eixo viário da cidade, apresenta pontos de estrangulamento que precisariam ser corrigidos. Como alternativas, a equipe técnica avalia a duplicação da Avenida Gerino e possíveis melhorias na Avenida Luís Tarquínio, que corre em paralelo.

“Não é simplesmente dizer por onde o VLT vai passar”, destacou. “Para viabilizar o traçado, será necessário modificar vias laterais, reorganizar o fluxo de veículos e prever o impacto financeiro dessas intervenções, de modo a entregar um projeto completo, capaz de melhorar efetivamente a mobilidade urbana e a vida da população.”

"Temos que estudar com muito cuidado, porque, além do custo de implantar o VLT, também precisamos considerar o investimento nas modificações das vias laterais, a fim de entregar à cidade um projeto completo, que efetivamente melhore a vida das pessoas”, reforçou.

Promessa do BRT

A proposta do BRT, concluída no ano passado e semelhante ao sistema já existente em Salvador, foi criada para substituir a aguardada expansão do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), que foi arquivada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) devido à demanda insuficiente para a construção da nova estação.

O projeto previa o BRT com uma extensão de 7,3 km e 11 paradas, totalmente pela BA-099, no trecho conhecido como Estrada do Coco, na região central de Lauro de Freitas. O sistema funcionaria 100% com corredores exclusivos e ônibus elétricos com saídas à esquerda.

No entanto, a idealização caiu por terra após o plano ser negado pelo Novo PAC em 2024 em apresentação feita pelo governo do Estado.

Segundo Grace, a obra foi negada pois “a maior parte do investimento que nós iríamos fazer não era na construção do corredor na Avenida Santos Dumont, era na duplicação da Avenida Girino para a gente tirar o tráfego de carros da Santos Dumont para a Girino de Souza. E aí ficou claro que a maior parte do orçamento que a gente pedia não era para um corredor de transporte, mas sim para um corredor para carros e essa não era a filosofia do PAC, era para o recurso ir para transporte público. Por mais que nós justificasse.”

Ideia do BRT descartada

A implantação do BRT foi descartada por ser considerada um investimento imediato, enquanto o planejamento futuro aponta para um modal com trilhos.

De acordo com a superintendente da Sedur, “de qualquer forma o BRT seria uma solução momentânea que futuramente teríamos que substituir, pois as demandas indicam que a partir de 2035 já seria necessário trocar o BRT pelo VLT. Por isso, apresentamos essa proposta transitória ao Governo Federal, e, em vez de um grande investimento imediato no BRT, optamos por investir em ônibus elétricos, além de buscar outras alternativas para o transporte na cidade como um todo.”

Adeus ônibus antigos

A frota de ônibus de Lauro de Freitas e da RMS será totalmente renovada com veículos elétricos e mais sustentáveis. Segundo apuração do Portal, serão 300 novos ônibus, com entrega prevista até meados de 2026. A licitação para aquisição da frota deve ser aberta no início do ano que vem.

O investimento, já aprovado pelo Novo PAC do Governo Federal, é estimado em R$ 670 milhões. Desse total, serão adquiridos:

180 ônibus elétricos, que utilizam eletricidade como fonte de energia limpa;

120 ônibus movidos a diesel com tecnologia avançada para redução de emissões poluentes.

Conforme detalhou Grace Gomes, o orçamento também inclui a implantação de um sistema pensado para o abastecimento dos ônibus.

A nova frota chega para substituir os ônibus antigos e atender à crescente demanda de passageiros, promovendo a melhoria do transporte público.