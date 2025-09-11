Paulo Cavalcanti defende debate sobre desenvolvimento sem radicalizar

aulo Cavalcanti, presidente do Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia (ACB). - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade será uma boa oportunidade para debater desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Essa é a avaliação de Paulo Cavalcanti, presidente do Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia (ACB).

O empresário é um dos presentes na abertura do Congresso, que acontece no Palacete Tira Chapéu, localizado no Centro Histórico de Salvador, nesta quinta-feira, 11, e segue até a sexta, 12.

“A expectativa nossa para 2 dias de congresso é que todas as instituições, não só as associações civis, não só nossa representação do poder judiciário, mas todas as entidades brasileiras compreendam o que é a sustentabilidade. A gente não pode radicalizar, a gente não pode impedir o desenvolvimento econômico, a gente não pode assistir o mundo desenvolver e a gente ficar, sendo uma dos países com maiores riquezas do mundo, perdendo a oportunidade de se tornar potência”, disse Cavalcanti ao Portal A TARDE.

“No atual momento, o Brasil fica sendo um território disputado como o jogo de hóquei, onde você tem de um lado a China, do outro lado os Estados Unidos e a gente como instrumento, apenas do jogo. A gente precisa amadurecer, se emancipar, crescer e virar potência e começar a participar desse jogo também, começar a ser jogador”, acrescentou.

O Congresso

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.