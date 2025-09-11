Georges Humbert destaca consenso no Congresso do IbradeS

Georges Humbert - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (Ibrades), Georges Humbert, destacou, nesta quinta-feira, 11, que o legado do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade está sendo definido pela busca de equilíbrio e consensos em torno da pauta da sustentabilidade.

Segundo ele, a proposta central é promover a convergência de ideias e soluções, em vez de acirrar embates. “É um legado que é justamente aquilo que a gente espera do direito e da sustentabilidade: equilíbrio, harmonia, consensualidade e convergências”, afirmou, durante entrevista ao Portal A TARDE no evento.

Para o presidente do Ibrades, a presença de grandes nomes da política no evento é essencial para o fortalecimento da pauta sustentável. “A sustentabilidade, diferentemente da ecologia, da economia e do social vistos separadamente, requer a convergência desses vetores. É o equilíbrio entre eles que permite que uma atividade seja verdadeiramente sustentável”, explicou.

Ele destacou ainda que uma ação pode ser correta do ponto de vista ambiental, justa socialmente e produtiva economicamente, mas ainda assim não ser sustentável caso não integre plenamente os três pilares.

O Congresso

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.