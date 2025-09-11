Cármen Lúcia já foi responsável por derrota de Bolsonaro na Justiça

Ministra Cármen Lúcia - Foto: © Rosinei Coutinho/SCO/STF

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, já foi responsável por determinar uma derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Justiça. Nesta quinta, 11, a magistrada, a partir das 14h, dará início ao seu voto no julgamento da trama golpista que tem o liberal como um dos réus, dentro do chamado Núcleo 1.

Até agora, o placar está 2 a 1 para a condenação de Bolsonaro na Primeira Turma da Corte — foram favoráveis os ministros Alexandre de Moraes (relator) e Flávio Dino; já Luiz Fux apresentou divergências. Cármen pode ser aquela que dará o voto que pode sacramentar a decisão contra Bolsonaro. O colegiado conta com cinco ministros.

Em junho de 2023, a ministra foi a responsável por dar o voto que tornou Bolsonaro inelegível em julgamento à época no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na oportunidade, além de fazer uma defesa enfática dos colegas de STF, afirmou que Jair Bolsonaro fez "achaque a ministros" do Supremo.

"A crítica feita a qualquer servidor público acontece e faz parte, o que não se pode é um servidor público, em espaço público, com equipamento público e transmissão pública fazer achaques contra ministros do Supremo como se não estivesse achacando a própria instituição — e a democracia é feita com um judiciário independente", afirmou Cármen Lúcia.

O voto da ministra foi o quinto daquele julgamento que terminou com o placar de 5x2 contra Jair Bolsonaro. Na sessão de agora, caberá ao ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, encerrar o ciclo de votações.