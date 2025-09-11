Voto de Cármen Lucia pode condenar Bolsonaro por golpe de Estado

Ministra Cármen Lucia vota nesta quinta, 11 - Foto: Tânia Rego | Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, às 14h desta quinta-feira, 11, o julgamento da trama golpista que tem Jair Bolsonaro (PL) como um dos oito réus. A ministra Cármen Lucia dará o voto que pode sacramentar a condenação do ex-presidente da República.

Até o momento, três ministros já registraram seus votos. Relator do processo, Alexandre de Moraes optou pela condenação dos oito envolvidos, seguido por Flávio Dino. Já Luiz Fux votou pela penalização de parte dos envolvidos, defendendo que Bolsonaro seja absolvido na trama.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na sexta, 12, serão realizadas duas sessões. A primeira se inicia às 9h, sendo ecerrada às 12h. Já a segunda começa às 14h, com previsão de término às 19h.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) na trama da elaboração de um plano golpista. Bolsonaro e mais sete réus respondem pelos seguintes crimes:

Golpe de Estado