Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Voto de Cármen Lucia pode condenar Bolsonaro por golpe de Estado

Ministra vota em julgamento de trama golpista nesta quinta

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

11/09/2025 - 6:50 h
Ministra Cármen Lucia vota nesta quinta, 11
Ministra Cármen Lucia vota nesta quinta, 11 -

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, às 14h desta quinta-feira, 11, o julgamento da trama golpista que tem Jair Bolsonaro (PL) como um dos oito réus. A ministra Cármen Lucia dará o voto que pode sacramentar a condenação do ex-presidente da República.

Leia Também:

Fux acompanha maioria e vota por condenação de Braga Netto
Fux vota para absolver Bolsonaro por trama golpista
Quem é Luiz Fux? Ministro que agradou bolsonaristas no STF

Até o momento, três ministros já registraram seus votos. Relator do processo, Alexandre de Moraes optou pela condenação dos oito envolvidos, seguido por Flávio Dino. Já Luiz Fux votou pela penalização de parte dos envolvidos, defendendo que Bolsonaro seja absolvido na trama.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na sexta, 12, serão realizadas duas sessões. A primeira se inicia às 9h, sendo ecerrada às 12h. Já a segunda começa às 14h, com previsão de término às 19h.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) na trama da elaboração de um plano golpista. Bolsonaro e mais sete réus respondem pelos seguintes crimes:

Golpe de Estado

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Organização criminosa armada
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Carmén Lucia STF supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministra Cármen Lucia vota nesta quinta, 11
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Ministra Cármen Lucia vota nesta quinta, 11
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Ministra Cármen Lucia vota nesta quinta, 11
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Ministra Cármen Lucia vota nesta quinta, 11
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x