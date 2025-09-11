POLÍTICA
Voto de Cármen Lucia pode condenar Bolsonaro por golpe de Estado
Ministra vota em julgamento de trama golpista nesta quinta
Por Cássio Moreira
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, às 14h desta quinta-feira, 11, o julgamento da trama golpista que tem Jair Bolsonaro (PL) como um dos oito réus. A ministra Cármen Lucia dará o voto que pode sacramentar a condenação do ex-presidente da República.
Leia Também:
Até o momento, três ministros já registraram seus votos. Relator do processo, Alexandre de Moraes optou pela condenação dos oito envolvidos, seguido por Flávio Dino. Já Luiz Fux votou pela penalização de parte dos envolvidos, defendendo que Bolsonaro seja absolvido na trama.
Na sexta, 12, serão realizadas duas sessões. A primeira se inicia às 9h, sendo ecerrada às 12h. Já a segunda começa às 14h, com previsão de término às 19h.
Julgamento
A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) na trama da elaboração de um plano golpista. Bolsonaro e mais sete réus respondem pelos seguintes crimes:
Golpe de Estado
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes