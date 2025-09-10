Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAMA GOLPISTA

Fux acompanha maioria e vota por condenação de Braga Netto

Ministro, contudo, isentou ex-ministro do governo Bolsonaro de outros três crimes

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

10/09/2025 - 22:03 h
O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, participa da cerimônia de Lançamento de Novas Entregas do Programa Renda e Oportunidade
O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, participa da cerimônia de Lançamento de Novas Entregas do Programa Renda e Oportunidade -

Com mais de 10h de voto, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu a condenação do ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, general Walter Braga Netto, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Com o voto do magistrado, a Primeira Turma da Corte forma maioria pela condenação. Até o momento, o placar para Braga Netto é de 3 a 0.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda são esperados os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma da Corte, a qual tramita o caso, na próxima quinta, 11.

Leia Também:

Braga Netto quebra dente na prisão e solicita exames a Moraes
Bolsonaro no STF: defesa alega inocência de Walter Braga Netto
Moraes mantém prisão preventiva de general Braga Netto
Em acareação, Braga Netto chama Cid de “mentiroso”, diz defesa

O militar e outros setes réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Apesar disso, o ministro pediu para absolvê-lo pelos demais crimes:

  • Organização criminosa armada;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Em seu voto, Fux diz que o ex-ministro foi responsável por financiar o plano para atentar contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

“Sendo que o intuito criminoso somente não foi alcançado pela eventualidade de ter sido abruptamente suspensa uma sessão do plenário desta Corte, prejudicando a preparação dos executores do crime", disse o ministro, que completou:

"A morte violenta de um integrante da Suprema Corte seria um episódio traumático para a estabilidade política para o país, gerando intensa comoção social e colocando em risco a separação entre os Poderes".

Fux sugere anulação de processo contra golpistas

No início do julgamento, às 9h30, o magistrado alegou a necessidade de anulação de todo o processo por falta de competência do STF para julgar os réus envolvidos.

"Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já havia perdidos seus cargos"

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Braga netto julgamento Bolsonaro ministro luiz fux STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, participa da cerimônia de Lançamento de Novas Entregas do Programa Renda e Oportunidade
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, participa da cerimônia de Lançamento de Novas Entregas do Programa Renda e Oportunidade
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, participa da cerimônia de Lançamento de Novas Entregas do Programa Renda e Oportunidade
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, participa da cerimônia de Lançamento de Novas Entregas do Programa Renda e Oportunidade
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

x