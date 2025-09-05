Menu
HOME > POLÍTICA
Braga Netto quebra dente na prisão e solicita exames a Moraes

General da reserva e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar está preso desde dezembro do ano passado

Redação

Por Redação

05/09/2025 - 9:19 h | Atualizada em 05/09/2025 - 9:31
Braga Netto está preso desde dezembro do ano passado.
O Exército pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o general Walter Braga Netto realize exames fora da Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde o militar está preso.

O pedido foi feito após o general quebrar a coroa de um dente e receber atendimento de forma emergencial dentro da instalação militar. As circunstâncias do incidente não foram esclarecidas.

De acordo com a corporação, o general necessita de uma radiografia no dente danificado. Além disso, foi solicitada autorização para realização de outros procedimentos de saúde, como uma infiltração e fisioterapia no joelho, endoscopia, colonoscopia, ecodopler e ressonância magnética.

No despacho proferido na quinta-feira, 4, Moraes determinou que o Exército informe as datas, horários e endereços nos quais serão realizados os procedimentos.

Prisão

General da reserva e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um dos réus do núcleo crucial da trama golpista, que está em julgamento pelo Supremo.

x