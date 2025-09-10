Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUPREMA CORTE

Quem é Luiz Fux? Ministro que agradou bolsonaristas no STF

Fux foi o terceiro ministro a votar no julgamento de Bolsonaro sobre tentativa de golpe

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

10/09/2025 - 17:54 h | Atualizada em 10/09/2025 - 19:40
Luiz Fux descartou crime de organização criminosa
Luiz Fux descartou crime de organização criminosa -

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), terceiro a votar na Corte, pediu nulidade do processo judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros setes réus por tentativa de golpe de Estado durante a leitura do seu voto na Corte.

Apesar de não ter concluído o seu voto, Fux também alegou falta de competência da Corte para analisar o caso e apontou prerrogativa política nas discussões sobre o tema.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já havia perdidos seus cargos”.

Leia Também:

Ministro Luiz Fux adia julgamento de habeas corpus de Robinho
"Chorei de dor na alma", diz Luiz Fux sobre vandalismo no STF
Luiz Fux encontra ministro da Defesa após crise
Luiz Fux alerta para a excessiva judicialização no país

O magistrado chegou à Corte em 2011, quando foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff (PT). Ele assumiu vaga deixada pelo ministro Eros Grau.

Quem é Luiz Fux?

O ministro Luiz Fux foi o primeiro a ser indicado pela petista ao STF. Na Corte, ele atuou em diversos julgamentos com relevância, bem como a Operação Lava Jato e a Lei da Ficha Limpa.

Ele iniciou sua carreira na magistratura em 1993, como juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi promovido a desembargador e, em 2001, nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Fux presidiu o STF no biênio 2020-2022. Além disso, também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2018 a 2020.

Ministro acumula polêmicas

Apesar de ter sido nomeado por Rousseff, Fux acumula polêmica com ministros da era da petista. Em 2013, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, afirmou à imprensa que foi "assediado moralmente" pelo magistrado.

De acordo com Dirceu, Fux “tomou a iniciativa de dizer que ia me absolver”, disse ao UOL. O ministro respondeu dizendo apenas que “ministro do Supremo não polemiza com réu”.

Assista ao julgamento ao vivo no A TARDE PLAY:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro no STF dilma rousseff julgamento Bolsonaro ministro luiz fux STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luiz Fux descartou crime de organização criminosa
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Luiz Fux descartou crime de organização criminosa
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Luiz Fux descartou crime de organização criminosa
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Luiz Fux descartou crime de organização criminosa
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x