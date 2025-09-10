Quem é Luiz Fux? Ministro que agradou bolsonaristas no STF

Luiz Fux descartou crime de organização criminosa - Foto: Rosinei Coutinho | STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), terceiro a votar na Corte, pediu nulidade do processo judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros setes réus por tentativa de golpe de Estado durante a leitura do seu voto na Corte.

Apesar de não ter concluído o seu voto, Fux também alegou falta de competência da Corte para analisar o caso e apontou prerrogativa política nas discussões sobre o tema.

“Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já havia perdidos seus cargos”.

O magistrado chegou à Corte em 2011, quando foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff (PT). Ele assumiu vaga deixada pelo ministro Eros Grau.

Quem é Luiz Fux?

O ministro Luiz Fux foi o primeiro a ser indicado pela petista ao STF. Na Corte, ele atuou em diversos julgamentos com relevância, bem como a Operação Lava Jato e a Lei da Ficha Limpa.

Ele iniciou sua carreira na magistratura em 1993, como juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi promovido a desembargador e, em 2001, nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Fux presidiu o STF no biênio 2020-2022. Além disso, também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2018 a 2020.

Ministro acumula polêmicas

Apesar de ter sido nomeado por Rousseff, Fux acumula polêmica com ministros da era da petista. Em 2013, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, afirmou à imprensa que foi "assediado moralmente" pelo magistrado.

De acordo com Dirceu, Fux “tomou a iniciativa de dizer que ia me absolver”, disse ao UOL. O ministro respondeu dizendo apenas que “ministro do Supremo não polemiza com réu”.

