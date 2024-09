Ministro Luiz Fux adia julgamento de habeas corpus de Robinho

Robinho disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010 - Foto: Douglas Magno | AFP

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reagendou para o período de 13 a 20 de setembro o julgamento dos dois habeas corpus apresentados pela defesa do ex-jogador Robinho. Inicialmente, a votação estava marcada para ocorrer entre 6 e 13 de setembro.

O julgamento será realizado no plenário virtual, o que significa que não será necessário comparecimento físico dos ministros, que apenas registrarão seus votos por escrito no sistema.



Pela Seleção Brasileira, Robinho disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010.

Leia mais

>> Audiências de custódia liberam quase 70% dos presos em Salvador



>>Irmã de Deolane diz que prisão da empresária tem relação com patrocinador do Bahia

Entenda o caso

Em 2022, a Justiça Italiana condenou Robinho a nove anos de prisão pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa em 2013, em Milão, quando o jogador atuava pelo Milan. Apesar da condenação, Robinho permaneceu em liberdade no Brasil.

Em março de 2024, o Superior Tribunal de Justiça determinou que ele deveria cumprir a pena no Brasil. Atualmente, o ex-jogador está preso na Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo.