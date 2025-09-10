Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOLSONARO NO STF

Fux vota para absolver Garnier dos crimes apontados pela PGR

Ministro diz que não há provas contra o militar sobre os crimes

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

10/09/2025 - 19:13 h | Atualizada em 10/09/2025 - 19:36
O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos
O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos -

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi na contramão dos demais magistrados e votou pela absolvição do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, pelos crimes apontados na denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Fux foi o terceiro ministro da Primeira Turma a se posicionar sobre o julgamento do ex-preisdente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com o voto dele, o placar para o caso de Garnier é de 2 a 1. Ainda são esperados os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado.

Leia Também:

Quem é Luiz Fux? Ministro que agradou bolsonaristas no STF
VLT de Salvador: primeiro trem já data exata para chegar na capital baiana
Bolsonaro é autorizado por Moraes a deixar prisão e fazer procedimento médico
Fux absolve réus do crime de organização criminosa

O voto de Fux integra o julgamento que avaliará se Bolsonaro, ex-auxiliares e militares cometem crimes como:

  • Golpe de Estado;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Organização criminosa;
  • Danos ao patrimônio público.

Fux sugere anulação de processo contra golpistas

No início do julgamento, às 9h30, o magistrado alegou a necessidade de anulação de todo o processo por falta de competência do STF para julgar os réus envolvidos.

"Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já havia perdidos seus cargos".

STF tem maioria para condenar Mauro Cid por tentativa de golpe

No decorrer da leitura do seu voto, Fux também pediu a condenação do tenente-coronel Mauro Cid pelos crimes mencionados pela PGR. Com isso, a Primeira Turma do STF alcançou a maioria necessária para responsabilizar Cid por essa acusação.

"Imponho a conclusão de que o réu Mauro César Barbosa Cid deve ser responsabilizado criminalmente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito", afirmou Fux.

Assista julgamento ao vivo no A TARDE Play:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

julgamento Bolsonaro ministro luiz fux STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x