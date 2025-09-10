Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

STF

STF tem maioria para condenar Mauro Cid por tentativa de golpe

Cid, delator da conspiração golpista, integrava o núcleo central que articulou ações contra o Estado

Luan Julião

Por Luan Julião

10/09/2025 - 18:32 h | Atualizada em 10/09/2025 - 18:52
Ministro Luiz Fux
Ministro Luiz Fux -

O ministro Luiz Fux, do STF, votou nesta quarta-feira, 10, pela condenação do tenente-coronel Mauro Cid pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Com esse posicionamento, a Primeira Turma já alcançou a maioria necessária para responsabilizar Cid por essa acusação.

Além disso, Fux defendeu a absolvição do tenente-coronel dos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e dano ao patrimônio. Cid, que serviu como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, figura entre os principais aliados de confiança do ex-mandatário.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Imponho a conclusão de que o réu Mauro César Barbosa Cid deve ser responsabilizado criminalmente pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito", afirmou Fux.

Leia Também:

Câmara aprova novo teto de faturamento do MEI e inclusão de 21 categorias
Quem é Luiz Fux? Ministro que agradou bolsonaristas no STF
Homem tenta pular grade do Planalto e leva tiros de borracha

Delator da trama golpista, Cid teria, segundo a Procuradoria-Geral da República, participado do núcleo central que planejou um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder.

"A própria colaboração [delação] que gera uma autoincriminação involuntária e, pela fundamentação acima, eu julgo, procedente em parte, o pedido de condenação ao réu Mauro César Cid, condenando pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, porque ele praticou atos. São inimagináveis os diálogos", disse Fux, citando mensagens obtidas na investigação que mostram Cid e seus auxiliares discutindo estratégias golpistas.

O voto de Fux integra o julgamento que avaliará se Bolsonaro, ex-auxiliares e militares cometem crimes como:

  • Golpe de Estado;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Organização criminosa;
  • Danos ao patrimônio público.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Golpe de Estado julgamento mauro cid STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro Luiz Fux
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Ministro Luiz Fux
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Ministro Luiz Fux
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Ministro Luiz Fux
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

x