TENTATIVA DE INVASÃO
Homem tenta pular grade do Planalto e leva tiros de borracha
Leonildo Fulgieri, de 54 anos, foi preso
Por Redação
Um homem, identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, tentou pular a grade que cerca o Palácio do Planalto, em Brasília, na madrugada desta quarta-feira, 10. Na ocasião, ele levou dois tiros de borracha e foi preso.
Além de tentar invadir o Planalto, o homem de 54 anos também tentou ultrapassar a proteção da rampa que permite o acesso ao segundo andar do prédio.
O ato acontece em dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por envolvimento na tentativa de golpe de Estado, no Supremo Tribunal Federal (STF).
Leia Também:
Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República confirmou o caso e explicou o que aconteceu com o homem.
“A princípio, foi advertido verbalmente pela guarda presidencial, mas como seguiu avançando, a segurança fez uso de arma não-letal para contê-lo, atingindo a perna e quadril, sem gravidade. Ele foi detido e levado para a Polícia Federal para registro de ocorrência”, diz a nota.
O Palácio do Planalto é o prédio de trabalho da Presidência da República. Ele fica na Praça dos Três Poderes, em uma das pontas da Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes