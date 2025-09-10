Homem tenta pular grade do Planalto e leva tiros de borracha

Palácio do Planalto - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Um homem, identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, tentou pular a grade que cerca o Palácio do Planalto, em Brasília, na madrugada desta quarta-feira, 10. Na ocasião, ele levou dois tiros de borracha e foi preso.

Além de tentar invadir o Planalto, o homem de 54 anos também tentou ultrapassar a proteção da rampa que permite o acesso ao segundo andar do prédio.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ato acontece em dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por envolvimento na tentativa de golpe de Estado, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República confirmou o caso e explicou o que aconteceu com o homem.

“A princípio, foi advertido verbalmente pela guarda presidencial, mas como seguiu avançando, a segurança fez uso de arma não-letal para contê-lo, atingindo a perna e quadril, sem gravidade. Ele foi detido e levado para a Polícia Federal para registro de ocorrência”, diz a nota.

O Palácio do Planalto é o prédio de trabalho da Presidência da República. Ele fica na Praça dos Três Poderes, em uma das pontas da Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília.