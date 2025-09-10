Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Serin inova com projeto de escuta itinerante nos municípios

Ideia é levar a pasta para todos os territórios do estado

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

10/09/2025 - 14:19 h
Secretário Adolpho Loyola, titular na Serin
Secretário Adolpho Loyola, titular na Serin -

A Secretaria Estadual de Relações Institucional (Serin) da Bahia inicia, a partir do próximo sábado, 13, o projeto 'Serin Itinerante', que tem como objetivo levar o trabalho de escuta da pasta para todos os territórios. A primeira cidade a receber a ideia é Ibipitanga, na Bacia do Paramirim.

O titular da Serin, Adolpho Loyola (PT), explicou ao Portal A TARDE a proposta da 'caravana', que pretende abrir conversas com prefeitos, vereadores, secretários municipais e movimentos sociais, é trazer as demandas dos municípios para o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"Vamos começar um trabalho de escuta nos territórios de identidade. Apesar de eu ter uma agenda bem extensa de atendimento, nossa equipe, as coordenações, nossos gabinetes serem bem acessíveis, queremos ir para o interior", explicou o secretário estadual, que continuou.

"Vamos começar lá no sertão da Bahia, no Vale do Paramirim, na cidade de Ibipitanga. O que vamos fazer lá? Vamos escutar prefeitos, vereadores, movimentos sociais, setor produtivo. Vamos trazer essa escuta para trazer ao governador um raio-x melhor de quais as demandas principais lá. Vamos fazer isso mais perto da população", completou.

Serin Itinerante

Os antendimentos acontecerão de maneira conjunta pelas coordenações de Assuntos Federativos (COAF), Assuntos Legislativos (COAL), de Políticas para Juventudes (Cojuve), Articulação Social (COAS) e a Assessoria de Comunicação (Ascom) que irão percorrer diferentes regiões, ouvindo demandas locais e aproximando o Governo do Estado das comunidades.

Tags:

adolpho loyola Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues

x