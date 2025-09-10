Menu
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Receita Federal utiliza IA do Google Cloud para acelerar inspeção de bagagens

Uso da tecnologia também tem sido importante para acelerar liberação de compras internacionais

Redação

Por Redação

10/09/2025 - 13:01 h
Movimentação no aeroporto de Guarulhos
Movimentação no aeroporto de Guarulhos -

A Receita Federal utilizou o modelo de IA generativa do Google, o Gemini, para desenvolver uma solução que automatiza a inspeção de bagagens e pacotes internacionais, agilizando a liberação das compras, evitando a entrada de itens irregulares no país e garantindo o controle aduaneiro.

Com uma média de 800 mil remessas diárias ao Brasil, as compras internacionais aguardavam até dois meses para serem entregues e após a implantação da tecnologia do Google Cloud, alguns produtos agora chegam na residência das pessoas em menos de 1 semana.

A automatização faz parte do Programa Remessa Conforme e teve início em dezembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Com a IA do Google Cloud integrada aos equipamentos de raio-x, a solução consegue, inclusive, identificar objetos suspeitos ou com entrada irregular no Brasil, como:armas, peças de carro, produtos médicos, drogas, entre outros, notificando o operador sobre alguma irregularidade.

Além disso, o próprio fiscal da Receita Federal pode fazer perguntas específicas à IA, utilizando a linguagem natural, sem a necessidade de códigos. Por exemplo: ‘Existe alguma arma nessa mala?’

Com um alto volume de encomendas chegando ao país diariamente, a lentidão na averiguação também impactava no recolhimento dos impostos, isso porque se exigia o pagamento do tributo apenas depois da ação de fiscalização. Como resultado, muitos produtos acabavam sendo entregues sem a cobrança tanto do Imposto de Importação (60%), quanto do ICMS, por falta de estrutura.

Redução de imposto para o consumidor

A solução do Google Cloud também impactou positivamente no recolhimento dos impostos. Isso porque com a maior celeridade nas fiscalizações, a Receita Federal implementou alguns benefícios para o consumidor e criou um programa de adesão voluntária para as plataformas de comércio eletrônico.

Imagem ilustrativa da imagem Receita Federal utiliza IA do Google Cloud para acelerar inspeção de bagagens
| Foto: SESCAP-PR / Divulgação

Ainda dentro do Programa Remessa Conforme, a Receita Federal concede aos compradores de produtos internacionais uma redução do imposto:

  • O Imposto de Importação para produtos de até 50 dólares foi reduzido de 60% para 20%. Mercadorias acima desse valor têm um desconto de 20 dólares no pagamento final.
  • Plataformas de e-commerce podem voluntariamente aderir ao programa da Receita Federal para enviar informações antecipadas de compras internacionais.

Sobre o Google Cloud

O Google Cloud é o novo caminho para a nuvem, fornecendo ferramentas de IA, infraestrutura, desenvolvedor, dados, segurança e colaboração criadas para hoje e amanhã.

O Google Cloud oferece uma pilha de IA poderosa, totalmente integrada e otimizada com sua própria infraestrutura em escala planetária, chips personalizados, modelos de IA generativos e plataforma de desenvolvimento, bem como aplicativos com tecnologia de IA, para ajudar as organizações a se transformarem.

Clientes em mais de 200 países e territórios recorrem ao Google Cloud como seu parceiro de tecnologia confiável.

