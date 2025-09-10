Receita Federal utiliza IA do Google Cloud para acelerar inspeção de bagagens

Movimentação no aeroporto de Guarulhos - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Receita Federal utilizou o modelo de IA generativa do Google, o Gemini, para desenvolver uma solução que automatiza a inspeção de bagagens e pacotes internacionais, agilizando a liberação das compras, evitando a entrada de itens irregulares no país e garantindo o controle aduaneiro.

Com uma média de 800 mil remessas diárias ao Brasil, as compras internacionais aguardavam até dois meses para serem entregues e após a implantação da tecnologia do Google Cloud, alguns produtos agora chegam na residência das pessoas em menos de 1 semana.

A automatização faz parte do Programa Remessa Conforme e teve início em dezembro de 2024 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Com a IA do Google Cloud integrada aos equipamentos de raio-x, a solução consegue, inclusive, identificar objetos suspeitos ou com entrada irregular no Brasil, como:armas, peças de carro, produtos médicos, drogas, entre outros, notificando o operador sobre alguma irregularidade.

Além disso, o próprio fiscal da Receita Federal pode fazer perguntas específicas à IA, utilizando a linguagem natural, sem a necessidade de códigos. Por exemplo: ‘Existe alguma arma nessa mala?’

Com um alto volume de encomendas chegando ao país diariamente, a lentidão na averiguação também impactava no recolhimento dos impostos, isso porque se exigia o pagamento do tributo apenas depois da ação de fiscalização. Como resultado, muitos produtos acabavam sendo entregues sem a cobrança tanto do Imposto de Importação (60%), quanto do ICMS, por falta de estrutura.

Redução de imposto para o consumidor

A solução do Google Cloud também impactou positivamente no recolhimento dos impostos. Isso porque com a maior celeridade nas fiscalizações, a Receita Federal implementou alguns benefícios para o consumidor e criou um programa de adesão voluntária para as plataformas de comércio eletrônico.

Ainda dentro do Programa Remessa Conforme, a Receita Federal concede aos compradores de produtos internacionais uma redução do imposto:

O Imposto de Importação para produtos de até 50 dólares foi reduzido de 60% para 20%. Mercadorias acima desse valor têm um desconto de 20 dólares no pagamento final.

Plataformas de e-commerce podem voluntariamente aderir ao programa da Receita Federal para enviar informações antecipadas de compras internacionais.

