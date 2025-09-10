Google Cloud anuncia novas capacidades de IA em sua infraestrutura no Brasil

Evento Google Cloud Summit Brasil acontece nesta quarta - Foto: Rafael Tiago / Ag. A TARDE

Nesta quarta-feira, 10, durante o Google Cloud Summit Brasil, o Google Cloud revelou tecnologias que ajudarão a promover o uso da IA em organizações no Brasil. A empresa também mostrou como o uso do Gemini está ajudando organizações locais a desencadear inovação e transformar suas organizações.

No evento, o Google Cloud compartilhou como está investindo no ecossistema brasileiro mais amplo com novas ofertas para o setor público, investimentos em educação e parcerias ampliadas.

"O Brasil é um dos mercados de tecnologia que mais cresce no mundo, com uma vibrante comunidade de startups e um ecossistema de desenvolvedores", disse Thomas Kurian, CEO do Google Cloud.

“Por meio de nossas ofertas de tecnologia altamente diferenciadas, parcerias locais sólidas e programas de qualificação, estamos capacitando todas as organizações no Brasil — tanto empresas quanto instituições do setor público — a aproveitar a oportunidade da IA", completou.

Trillium no Brasil: TPUs v6 chegam à região de nuvem de São Paulo

Os rápidos avanços nas capacidades dos modelos de IA generativa atuais exigem maior poder de computação do que nunca. Para treinar, ajustar e atender esses modelos em escala, as organizações precisam de hardware de IA desenvolvido especificamente para ser eficiente em termos de custo e energia.

As Unidades de Processamento Tensor (TPUs) personalizadas do Google têm expandido os limites de desempenho, escala e eficiência por mais de uma década, impulsionando seus próprios modelos Gemini e outros modelos de IA que são usados por bilhões de usuários ao redor do mundo.

Pela primeira vez, a região de nuvem do Google Cloud em São Paulo hospedará o Trillium, a sexta geração de TPUs e uma das mais eficientes da empresa até o momento em termos de energia.

O Trillium se destaca em treinamento e inferência em escala, alcançando desempenho de computação de pico 4x, taxa de transferência 3x e aumento de 67% na eficiência energética em relação ao seu antecessor.

Fornecer essa infraestrutura de IA localmente permitirá que organizações brasileiras executem aplicativos como o Gemini e suas próprias cargas de trabalho de IA com latência ainda menor, o que é essencial para a inferência de IA.

“O TPU v5p, e agora o Trillium, foram essenciais para treinarmos nossos modelos, pois fornecem uma escala e disponibilidade imediata que nenhum outro provedor de nuvem oferece”, disse Rodrigo Nogueira, CEO da Maritaca AI, uma startup brasileira que desenvolveu seu próprio LMM (Large Multimodal Model).

“O Google Cloud é o único provedor de nuvem que nos permite obter a computação de que precisamos mediante pagamento por hora, sem um contrato de longo prazo. Para startups como a nossa, isso possibilita treinar grandes modelos e, consequentemente, entregar produtos de maior qualidade aos clientes em um curto espaço de tempo.”

Trazendo o poder dos modelos Gemini para o Brasil

Organizações e setores regulamentados com requisitos rígidos de soberania, latência ultra-baixa ou grande volume de dados muitas vezes enfrentam o dilema crítico de não conseguir acessar os modelos de IA mais recentes ou comprometer a segurança e o desempenho.

Hoje, o Google Cloud está abordando esse dilema crítico para organizações brasileiras de duas maneiras. Primeiro, foi anunciado que, a partir de novembro, as organizações poderão armazenar seus dados em repouso e conduzir processamento de aprendizado de máquina no Brasil usando o Gemini 2.5 Flash do Google no Vertex AI.

Em segundo lugar, o Google Cloud anunciou que o Gemini no Google Distributed Cloud (GDC) air-gapped já está disponível no Brasil, com o Gemini no GDC conectado atualmente em private preview. Agora, organizações em todo o Brasil podem aproveitar todo o poder dos modelos Gemini, mantendo em seus próprios data centers.

O GDC é uma solução de nuvem local totalmente gerenciada pelo Google, oferecida em configurações com e sem isolamento físico (air-gap) e conectadas. O Gemini no GDC complementa conjunto de tecnologias integradas que já está disponível no GDC, que inclui Vertex AI, banco de dados como serviço (DBaaS), infraestrutura como serviço (IaaS), controles de segurança de ponta a ponta e muito mais.

“As possibilidades geradas por tecnologias como computação em nuvem e IA são inegáveis, tornando essencial que o Brasil esteja na vanguarda da inovação impulsionada por esses novos modelos”, disse Alexandre Gonçalves de Amorim, presidente do Serpro, empresa estatal de tecnologia da informação do Brasil.

“Por meio da parceria com o Google Cloud e do lançamento do Gemini no Google Distributed Cloud, o Serpro encontrou uma maneira de alcançar o progresso sem sacrificar a soberania nacional — um elemento-chave na construção de nossa visão tecnológica para uma nação capaz de modernizar constantemente a entrega de serviços ágeis e seguros aos seus cidadãos.”

Agentspace já permite criar, gerenciar e adotar agentes de IA em larga escala no Brasil

A IA oferece uma imensa oportunidade para todas as empresas e funções melhorarem a produtividade dos funcionários, turbinarem a criatividade e transformarem a maneira como o trabalho é feito, tanto internamente quanto com os clientes. Mas, gerenciar e provisionar agentes de IA em todos os departamentos pode parecer assustador.

O Agentspace, do Google Cloud, fornece uma plataforma única e segura para criar, gerenciar e adotar agentes de IA em larga escala. Com ele, os funcionários podem encontrar informações de toda a organização, sintetizá-las e entendê-las com a inteligência multimodal da Gemini e agir com base nelas com agentes de IA.

Os administradores de TI podem aplicar controles de gerenciamento de identidade e acesso para garantir que o uso de agentes de IA pelos funcionários esteja alinhado com as políticas de segurança e governança de dados da organização.

“O Agentspace permitiu que o Sebrae automatizasse etapas que antes eram feitas manualmente, reduzindo erros e acelerando a análise de documentos”, disse Carlos Takahashi, CIO do Sebrae São Paulo.

“Isso libera as equipes administrativas para atividades mais estratégicas e ajuda a manter a padronização dos processos. Além disso, a solução facilita a integração com outros sistemas e permite atender a um volume maior de demandas sem aumento proporcional de custos, tornando o trabalho mais ágil e consistente.”

Gemini for Government

O Google Cloud está comprometido em apoiar a transformação digital do setor público do Brasil. Hoje, a empresa está anunciando uma nova e abrangente oferta, o "Gemini for Government".

Este conjunto de serviços, ancorado no Agentspace, foi projetado para ajudar agências governamentais em todo o Brasil a acelerar a adoção de IA, aprimorar serviços para cidadãos e melhorar a eficiência operacional, tudo isso respeitando os mais altos padrões de segurança e soberania de dados.

O "Gemini for Government" fornece uma plataforma de IA completa que inclui recursos avançados de pesquisa empresarial do Google, ferramentas multimodais para geração de vídeo e imagem e o inovador NotebookLM para pesquisa e análise.

Os servidores públicos brasileiros poderão criar seus próprios agentes de IA para otimizar os fluxos de trabalho e atender melhor seus eleitores. Esta oferta é construída na infraestrutura de nuvem segura do Google, garantindo que dados governamentais confidenciais sejam protegidos. Com a disponibilidade do Gemini no Google Distributed Cloud, também anunciada hoje, as agências governamentais podem aproveitar todo o poder dos nossos modelos de IA em seus próprios data centers, garantindo a residência e o controle dos dados.

Investindo no futuro do Brasil por meio da educação

Uma das maiores barreiras à transformação da IA é a falta de habilidades relevantes. O Google Cloud está desempenhando um papel fundamental na qualificação da força de trabalho do futuro ao se comprometer a treinar um milhão de pessoas no Brasil em tecnologias de nuvem e IA nos próximos anos.

Essa meta ambiciosa está sendo perseguida por meio de uma variedade de programas de treinamento gratuitos projetados para estudantes, desenvolvedores e clientes em todo o país. Hoje, o Google Cloud está anunciando:

‘Capacita+ aprender IA com o Google Cloud’, que será o maior evento de treinamento híbrido do Google Cloud na América Latina, treinando 200 mil profissionais não técnicos e estudantes em IA generativa com o Gemini em um único dia, em parceria com 50 universidades em 10 países. O programa tem como objetivo estabelecer o título do Guinness World Records para a maior classe de IA híbrida e simultânea já realizada.

Para reforçar o compromisso com a educação no Brasil, o Google Cloud também está introduzindo novas ferramentas com tecnologia de IA para dar suporte aos educadores e preparar os alunos para o futuro. O Gemini for Education, também ancorado em Agentspace, fornecerá às universidades de todo o Brasil acesso aos modelos premium de IA do Google, com proteção de dados aprimorada para garantir a privacidade dos alunos. Esses recursos estão integrados ao Google Workspace for Education, tornando-os facilmente acessíveis a milhões de educadores e estudantes em todo o Brasil. Esta iniciativa é parte fundamental da missão mais ampla do Google de capacitar a população brasileira em tecnologias de nuvem e IA.

Expandindo a presença no Brasil

Dando continuidade à sua estratégia de expansão no Brasil, que recentemente incluiu a inauguração de um Google Cloud Space em São Paulo e a chegada de seu programa para startups a novas capitais, a empresa anuncia hoje um novo passo. Continuando esse compromisso, hoje foi anunciado que o Google Cloud Summit chegará ao Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife em novembro. A iniciativa será realizada em conjunto com os parceiros do ecossistema do Google Cloud.

Tradução simultânea no Google Meet chega aos clientes de Workspace

Para organizações no Brasil que fazem negócios globalmente, as barreiras linguísticas podem atrapalhar as oportunidades de crescimento. Hoje, o Google Meet está lançando o recurso Tradução Simultânea em Alpha para clientes empresariais no Brasil.

A experiência de tradução no Meet permite que palavras faladas sejam traduzidas para o idioma preferido do ouvinte — quase em tempo real, com baixa latência, preservando a voz, o tom e a expressão. Os clientes no Brasil que testarem essa experiência poderão traduzir português, espanhol, italiano, francês e alemão de e para o inglês.

“Como uma marca sediada no Brasil com uma rede global de fornecedores, parceiros, clientes e muito mais, superar as barreiras linguísticas é um desafio constante”, disse Renata Marques, CIO da Natura. “Imagine os benefícios de poder falar seu idioma preferido durante uma reunião e ter suas palavras e expressões traduzidas — tudo, desde sua voz e tom até suas emoções e pausas. A oportunidade aqui é enorme e mal podemos esperar para começar.”

Novas ferramentas e recursos para desenvolvedores no Gemini CLI e Firebase

Para otimizar ainda mais o desenvolvimento de software, o Google está introduzindo duas novas e poderosas extensões para o Gemini CLI que integram fluxos de trabalho essenciais de implantação e segurança diretamente na linha de comando dos desenvolvedores.

Uma nova extensão do Cloud Run permite que os desenvolvedores implantem aplicativos de forma fácil e confiável no Cloud Run, a plataforma sem servidor totalmente gerenciada do Google, usando um simples comando /deploy no terminal.

Complementando isso, uma nova extensão de segurança ajuda os desenvolvedores a lidar com vulnerabilidades antecipadamente, executando análises de segurança abrangentes em um repositório local ou em solicitações de pull do GitHub por meio de um comando /security:analyze, incorporando a segurança perfeitamente ao processo de desenvolvimento.

O Google Cloud também anunciou um conjunto de atualizações para sua plataforma Firebase, capacitando desenvolvedores a criar e implantar aplicativos sofisticados e com tecnologia de IA com maior velocidade e eficiência. Isso inclui: