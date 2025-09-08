Internet do futuro: Wi-Fi 6G chega ao Brasil com velocidade 10x maior

Wi-Fi 6G terá conexões mais rápidas, estáveis e sem congestionamentos - Foto: rawpixel.com / Teddy

O Wi-Fi 6G é a próxima revolução na internet sem fio. Com velocidades até 10x maiores que o Wi-Fi 6 e latência reduzida, a tecnologia promete transformar a experiência digital em residências, escritórios e espaços públicos. No Brasil, provedores já iniciaram os primeiros testes em grandes cidades, com previsão de expansão para todo o país nos próximos anos.

O que muda com o Wi-Fi 6G?

A nova tecnologia opera em frequências mais altas e adota métodos avançados de transmissão de dados, o que aumenta a capacidade da rede. Isso significa conexões mais rápidas, estáveis e sem congestionamentos, mesmo em ambientes com muitos dispositivos conectados.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, downloads pesados podem ser concluídos em segundos e transmissões ao vivo ou chamadas de vídeo acontecem sem interrupções. A baixa latência também favorece aplicações que exigem resposta imediata, como jogos online, realidade virtual e realidade aumentada.

Principais vantagens do Wi-Fi 6G

Velocidade máxima: até 10 vezes superior ao Wi-Fi 6

Latência reduzida: ideal para jogos online e transmissões em tempo real

Conexão estável: suporte para múltiplos dispositivos sem perda de desempenho

Maior alcance: sinal mais forte tanto em ambientes internos quanto externos

Como se preparar para a nova geração de internet

Para aproveitar ao máximo o Wi-Fi 6G, será necessário adotar equipamentos compatíveis. Especialistas recomendam: