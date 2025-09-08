Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Internet do futuro: Wi-Fi 6G chega ao Brasil com velocidade 10x maior

Na prática, downloads pesados podem ser concluídos em segundos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

08/09/2025 - 17:21 h | Atualizada em 09/09/2025 - 12:53
Wi-Fi 6G terá conexões mais rápidas, estáveis e sem congestionamentos
O Wi-Fi 6G é a próxima revolução na internet sem fio. Com velocidades até 10x maiores que o Wi-Fi 6 e latência reduzida, a tecnologia promete transformar a experiência digital em residências, escritórios e espaços públicos. No Brasil, provedores já iniciaram os primeiros testes em grandes cidades, com previsão de expansão para todo o país nos próximos anos.

O que muda com o Wi-Fi 6G?

A nova tecnologia opera em frequências mais altas e adota métodos avançados de transmissão de dados, o que aumenta a capacidade da rede. Isso significa conexões mais rápidas, estáveis e sem congestionamentos, mesmo em ambientes com muitos dispositivos conectados.

Leia Também:

iPhone 17: saiba onde assistir o evento de lançamento do novo celular
Internet gratuita da Starlink chega a vários modelos de celulares; veja quais
iPhone 17: Apple deve revelar novos aparelhos em evento com data marcada

Na prática, downloads pesados podem ser concluídos em segundos e transmissões ao vivo ou chamadas de vídeo acontecem sem interrupções. A baixa latência também favorece aplicações que exigem resposta imediata, como jogos online, realidade virtual e realidade aumentada.

Principais vantagens do Wi-Fi 6G

  • Velocidade máxima: até 10 vezes superior ao Wi-Fi 6
  • Latência reduzida: ideal para jogos online e transmissões em tempo real
  • Conexão estável: suporte para múltiplos dispositivos sem perda de desempenho
  • Maior alcance: sinal mais forte tanto em ambientes internos quanto externos

Como se preparar para a nova geração de internet

Para aproveitar ao máximo o Wi-Fi 6G, será necessário adotar equipamentos compatíveis. Especialistas recomendam:

  • Atualizar o roteador para modelos com suporte ao Wi-Fi 6G
  • Substituir dispositivos antigos sem compatibilidade
  • Posicionar o roteador em local central para melhor cobertura
  • Manter o firmware sempre atualizado

