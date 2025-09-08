TECNOLOGIA
Internet do futuro: Wi-Fi 6G chega ao Brasil com velocidade 10x maior
Na prática, downloads pesados podem ser concluídos em segundos
Por Isabela Cardoso
O Wi-Fi 6G é a próxima revolução na internet sem fio. Com velocidades até 10x maiores que o Wi-Fi 6 e latência reduzida, a tecnologia promete transformar a experiência digital em residências, escritórios e espaços públicos. No Brasil, provedores já iniciaram os primeiros testes em grandes cidades, com previsão de expansão para todo o país nos próximos anos.
O que muda com o Wi-Fi 6G?
A nova tecnologia opera em frequências mais altas e adota métodos avançados de transmissão de dados, o que aumenta a capacidade da rede. Isso significa conexões mais rápidas, estáveis e sem congestionamentos, mesmo em ambientes com muitos dispositivos conectados.
Leia Também:
Na prática, downloads pesados podem ser concluídos em segundos e transmissões ao vivo ou chamadas de vídeo acontecem sem interrupções. A baixa latência também favorece aplicações que exigem resposta imediata, como jogos online, realidade virtual e realidade aumentada.
Principais vantagens do Wi-Fi 6G
- Velocidade máxima: até 10 vezes superior ao Wi-Fi 6
- Latência reduzida: ideal para jogos online e transmissões em tempo real
- Conexão estável: suporte para múltiplos dispositivos sem perda de desempenho
- Maior alcance: sinal mais forte tanto em ambientes internos quanto externos
Como se preparar para a nova geração de internet
Para aproveitar ao máximo o Wi-Fi 6G, será necessário adotar equipamentos compatíveis. Especialistas recomendam:
- Atualizar o roteador para modelos com suporte ao Wi-Fi 6G
- Substituir dispositivos antigos sem compatibilidade
- Posicionar o roteador em local central para melhor cobertura
- Manter o firmware sempre atualizado
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes