Internet gratuita da Starlink chega a vários modelos de celulares; veja quais

A tecnologia utiliza satélites em órbita baixa - Foto: Divulgação

A conexão via satélite está chegando a celulares de forma nativa, ampliando o alcance da cobertura móvel. A iniciativa funciona como um complemento às operadoras tradicionais, oferecendo sinal a partir da estrutura da SpaceX mesmo em locais isolados, onde não há rede disponível.

Como funciona a internet via satélite da SpaceX

A tecnologia utiliza satélites em órbita baixa, o que garante maior estabilidade e menor tempo de resposta em comparação a sistemas tradicionais. A funcionalidade é ativada automaticamente quando o usuário sai da área de cobertura da operadora, sem necessidade de instalar aplicativos extras.

Na tela do dispositivo, aparecerá a indicação “T-Mobile SpaceX”, confirmando que o aparelho está conectado à rede de satélites.

No início, o recurso estará limitado a tarefas básicas, como envio de SMS, compartilhamento de localização e chamadas de emergência. A previsão é que chamadas de voz e navegação completa sejam liberadas em futuras atualizações.

Celulares compatíveis com a conexão da SpaceX

Nem todos os modelos terão acesso imediato. Apenas smartphones com hardware específico e suporte de software serão compatíveis. Confira a lista confirmada:

Apple: iPhones a partir do 14

Google: Pixel 9 e variantes

Motorola: modelos lançados de 2024 em diante

Samsung: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 e A54

Samsung: linha Galaxy S a partir do S21

O que é preciso para usar

Para ativar o recurso, basta manter o sistema operacional do smartphone atualizado. Não será necessário contratar aplicativos externos ou configurar manualmente a função.

Com a expansão gradual da conectividade por satélite, usuários poderão ter acesso a serviços móveis mesmo em áreas remotas, como zonas rurais, estradas e regiões de mata.