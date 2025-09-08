iPhone 17: saiba onde assistir o evento de lançamento do novo celular

Apple vai apresentar seus novos aparelhos em evento nesta terça-feira, 09 - Foto: Divulgação

A revelação do novo iPhone 17 já está em contagem regressiva, visto que a Apple agendou o evento “Awe Dropping” traduzindo para o português “Queixos vão cair” para esta terça-feira, 09. O evento será transmitido ao vivo diretamente da Apple Park, na Califórnia.

Para o público brasilerio, a apresentação terá início às 14h, no horário de Brasília, prometendo apresentar os quatro modelos da nova linha de iPhones 17, sendo eles:

iPhone 17;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone 17 Air

Além disso, o evento também vai apresentar novidades para outros aparelhos da marca da maçã, como o Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 e o Vision Pro.

Onde o evento será transmitido?

A transição da apresentação será feita diretamente pelos perfis oficiais da Apple, sendo eles:

Site oficial da Apple;

App Apple TV;

Youtube oficial da marca.

O que esperar do iPhone 17?

Diversas novidades são esperadas para o novo iPhone 17, sendo a principal dela a substituição da linha Plus, pela Air, que vem para ser o mais novo ultrafino da marca da maçã, com espessura estipulada de 5,5 mm.

Além disso, o grupamento das câmeras de todos os modelos devem receber melhorias de qualidade.

Pré-venda e chegadas ao Brasil

Depois do evento de lançamento, a pré-venda internacional deve iniciar no dia 12 de setembro, com os primeiros aparelhos estando disponíveis nas lojas no dia 19 do mesmo mês.

Já para o Brasil, a pré-venda está prevista para o dia 23 de setembro, com as vendas iniciadas no dia 26.

Preço

iPhone 17

Preço em dólar: US$ 799

Conversão direta: R$ 4.365

Preço estimado R$ 7.700 — R$ 8.200

iPhone 17 Air

Preço em dólar: US$ 979

Conversão direta: R$ 5.351

Preço estimado R$ 9.100 — R$ 9.700

iPhone 17 Pro

Preço em dólar: US$ 1099

Conversão direta: R$ 6.007

Preço estimado R$ 10.600 — R$ 11.300

iPhone 17 Pro Max