TECNOLOGIA
iPhone 17: saiba onde assistir o evento de lançamento do novo celular
A Apple deve fazer a apresentação de quatro novos modelos: o iPhone 17, Pro, Pro Max e Air
A revelação do novo iPhone 17 já está em contagem regressiva, visto que a Apple agendou o evento “Awe Dropping” traduzindo para o português “Queixos vão cair” para esta terça-feira, 09. O evento será transmitido ao vivo diretamente da Apple Park, na Califórnia.
Para o público brasilerio, a apresentação terá início às 14h, no horário de Brasília, prometendo apresentar os quatro modelos da nova linha de iPhones 17, sendo eles:
- iPhone 17;
- iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Pro Max;
- iPhone 17 Air
Além disso, o evento também vai apresentar novidades para outros aparelhos da marca da maçã, como o Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 e o Vision Pro.
Onde o evento será transmitido?
A transição da apresentação será feita diretamente pelos perfis oficiais da Apple, sendo eles:
- Site oficial da Apple;
- App Apple TV;
- Youtube oficial da marca.
O que esperar do iPhone 17?
Diversas novidades são esperadas para o novo iPhone 17, sendo a principal dela a substituição da linha Plus, pela Air, que vem para ser o mais novo ultrafino da marca da maçã, com espessura estipulada de 5,5 mm.
Leia Também:
Além disso, o grupamento das câmeras de todos os modelos devem receber melhorias de qualidade.
Pré-venda e chegadas ao Brasil
Depois do evento de lançamento, a pré-venda internacional deve iniciar no dia 12 de setembro, com os primeiros aparelhos estando disponíveis nas lojas no dia 19 do mesmo mês.
Já para o Brasil, a pré-venda está prevista para o dia 23 de setembro, com as vendas iniciadas no dia 26.
Preço
iPhone 17
- Preço em dólar: US$ 799
- Conversão direta: R$ 4.365
- Preço estimado R$ 7.700 — R$ 8.200
iPhone 17 Air
- Preço em dólar: US$ 979
- Conversão direta: R$ 5.351
- Preço estimado R$ 9.100 — R$ 9.700
iPhone 17 Pro
- Preço em dólar: US$ 1099
- Conversão direta: R$ 6.007
- Preço estimado R$ 10.600 — R$ 11.300
iPhone 17 Pro Max
- Preço em dólar: US$ 1199
- Conversão direta: R$ 6.553
- Preço estimado R$ 11.500 — R$ 12.300
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes