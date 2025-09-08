Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

iPhone 17: saiba onde assistir o evento de lançamento do novo celular

A Apple deve fazer a apresentação de quatro novos modelos: o iPhone 17, Pro, Pro Max e Air

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

08/09/2025 - 14:45 h | Atualizada em 08/09/2025 - 15:07
Apple vai apresentar seus novos aparelhos em evento nesta terça-feira, 09
A revelação do novo iPhone 17 já está em contagem regressiva, visto que a Apple agendou o evento “Awe Dropping” traduzindo para o português “Queixos vão cair” para esta terça-feira, 09. O evento será transmitido ao vivo diretamente da Apple Park, na Califórnia.

Para o público brasilerio, a apresentação terá início às 14h, no horário de Brasília, prometendo apresentar os quatro modelos da nova linha de iPhones 17, sendo eles:

  • iPhone 17;
  • iPhone 17 Pro;
  • iPhone 17 Pro Max;
  • iPhone 17 Air

Além disso, o evento também vai apresentar novidades para outros aparelhos da marca da maçã, como o Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 e o Vision Pro.

Onde o evento será transmitido?

A transição da apresentação será feita diretamente pelos perfis oficiais da Apple, sendo eles:

  • Site oficial da Apple;
  • App Apple TV;
  • Youtube oficial da marca.

O que esperar do iPhone 17?

Diversas novidades são esperadas para o novo iPhone 17, sendo a principal dela a substituição da linha Plus, pela Air, que vem para ser o mais novo ultrafino da marca da maçã, com espessura estipulada de 5,5 mm.

Além disso, o grupamento das câmeras de todos os modelos devem receber melhorias de qualidade.

Pré-venda e chegadas ao Brasil

Depois do evento de lançamento, a pré-venda internacional deve iniciar no dia 12 de setembro, com os primeiros aparelhos estando disponíveis nas lojas no dia 19 do mesmo mês.

Já para o Brasil, a pré-venda está prevista para o dia 23 de setembro, com as vendas iniciadas no dia 26.

Preço

iPhone 17

  • Preço em dólar: US$ 799
  • Conversão direta: R$ 4.365
  • Preço estimado R$ 7.700 — R$ 8.200

iPhone 17 Air

  • Preço em dólar: US$ 979
  • Conversão direta: R$ 5.351
  • Preço estimado R$ 9.100 — R$ 9.700

iPhone 17 Pro

  • Preço em dólar: US$ 1099
  • Conversão direta: R$ 6.007
  • Preço estimado R$ 10.600 — R$ 11.300

iPhone 17 Pro Max

  • Preço em dólar: US$ 1199
  • Conversão direta: R$ 6.553
  • Preço estimado R$ 11.500 — R$ 12.300

