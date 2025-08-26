Lançamento do iPhone 17 tem data revelada

Apple revela data de evento de lançamento - Foto: Divulgação | Redes Sociais

A Apple confirmou, nesta terça-feira, 26, a data de seu próximo grande evento, batizado como Awe Dropping, expressão em inglês que significa “de cair o queixo”, a conferência foi agendada para o dia 9 de setembro.

O anúncio foi feito pelo CEO Tim Cook no X, antigo Twitter. É esperado que a empresa aproveite a ocasião para revelar a nova linha do iPhone 17, além de alguns produtos que devem compor a linha de dispositivos da marca.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Possíveis preços do iPhone 17

De acordo com as previsões mais recentes, os valores dos novos modelos da série iPhone 17 devem ser os seguintes: