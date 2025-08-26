Menu
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Lançamento do iPhone 17 tem data revelada

Evento deve anunciar o novo iPhone 17 Air, além de outros aparelhos da marca

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/08/2025 - 14:01 h | Atualizada em 26/08/2025 - 14:23
Apple revela data de evento de lançamento
Apple revela data de evento de lançamento -

A Apple confirmou, nesta terça-feira, 26, a data de seu próximo grande evento, batizado como Awe Dropping, expressão em inglês que significa “de cair o queixo”, a conferência foi agendada para o dia 9 de setembro.

O anúncio foi feito pelo CEO Tim Cook no X, antigo Twitter. É esperado que a empresa aproveite a ocasião para revelar a nova linha do iPhone 17, além de alguns produtos que devem compor a linha de dispositivos da marca.

Possíveis preços do iPhone 17

De acordo com as previsões mais recentes, os valores dos novos modelos da série iPhone 17 devem ser os seguintes:

  • iPhone 17: US$ 829 (R$ 4.595,147)
  • iPhone 17 Air (Slim): US$ 979 (R$ 5.426,597)
  • iPhone 17 Pro: US$ 1.049 (R$ 5.814,607)
  • iPhone 17 Pro Max: US$ 1.249 (R$ 6.923,207)

