HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Rival do iPhone e Samsung: Tesla lança smartphone e detalhes surpreendem

Novo celular promete chamar a atenção com câmeras poderosas e bateria de longa duração

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

24/08/2025 - 20:11 h
Tesla Pi Max é a nova aposta da empresa de Elon Musk
A Tesla, gigante da tecnologia conhecida por seus carros elétricos e soluções em energia, acaba de dar um passo ousado: entrar no mercado de smartphones.

O lançamento do Tesla Pi Max promete estremecer a concorrência, rivalizando diretamente com modelos premium da Apple, Samsung e OnePlus.

Design futurista e tela de alta performance

O Pi Max chega com um design arrojado, combinando metal e vidro com bordas ultrafinas e proteção Gorilla Glass.

A tela AMOLED QHD+ de 6,78 polegadas, com taxa de atualização de 144 Hz e suporte a HDR10+, entrega imagens vibrantes e rolagem fluida, ideal para jogos e streaming.

Um dos grandes diferenciais do modelo é a bateria de 6.000 mAh, que promete autonomia para longas jornadas de uso intenso.

Além disso, o carregamento rápido de 100 W leva o aparelho de 0% a 100% em menos de 30 minutos, um feito impressionante para quem busca praticidade.

Potência sob medida para IA

Por dentro, o Pi Max vem equipado com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, rodando um processador proprietário da Tesla otimizado para inteligência artificial e eficiência energética. A marca garante desempenho fluido mesmo em tarefas pesadas, sem travamentos.

No quesito câmeras, o Tesla Pi Max não decepciona. Ele traz um conjunto triplo na traseira, com sensor principal de 108 MP, acompanhado de lentes ultra-angular e telefoto.

A câmera frontal, com 48 MP e gravação em 4K, atende quem busca selfies de qualidade profissional. Recursos avançados como modo noturno, retrato e ajustes por IA completam a experiência.

O aparelho oferece suporte para dois chips 5G, além de Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e porta USB-C. Na parte de segurança, destaque para o leitor de digitais sob a tela e desbloqueio facial avançado.

x