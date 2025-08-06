Tesla em Crise? Vendas despencam, enquanto BYD quintuplica

Tesla Cybertruck - Foto: MARIO TAMA / Getty Images via AFP

A briga pelo mercado de carros elétricos e híbridos segue grande em todo mundo, com Tesla e BYD no centro. A empresa de Elon Musk teve um grande baque nos números de julho, com uma queda de 50% das vendas na Grã-Bretanha e na Alemanha, os maiores mercados de automóveis da Europa, em relação ao mesmo período anterior.

A possível crise da Tesla e a queda impressionante no número de vendas acontece ao mesmo tempo em que a BYD, sua concorrente, viu sua quantidade de vendas de veículos aumentar quase 5 vezes na Alemanha e mais de 4 vezes na Grã-Bretanha. Os dados oficiais do setor foram divulgados nesta terça-feira, 5.

Tesla em crise

Em julho, a Tesla teve os registros de automóveis - um indicador de vendas - despencando 60% na Grã-Bretanha, com 987 unidades. Situação semelhante aconteceu na Alemanha, em que as vendas caíram 55%, para 1.110 veículos no mês.

O declínio da marca de Musk pode ter motivos políticos, já que as vendas despencaram desde que o dono da Tesla apoiou Donald Trump na eleição presidencial do ano passado. Ao todo, a queda da Tesla chegou a 45% em dez mercados europeus que, juntos, representaram mais de 80% das vendas da Tesla no primeiro semestre na União Europeia, no Reino Unido e na Associação Europeia de Livre Comércio.

De acordo com uma pesquisa divulgada esta semana pela S&P Global Mobility e obtida pela agência Reuters, a fidelidade dos clientes da Tesla nos 50 estados americanos atingiu o pico em junho de 2024. Já em março deste ano essa taxa caiu de 73% para 49,9%.

O declínio da Tesla, marca de Elon Musk, pode ter motivos políticos, | Foto: MARIO TAMA / Getty Images via AFP

Resumo em números da Tesla

Grã-Bretanha: queda de 60% nas vendas em julho, com 987 unidades.

Alemanha: queda de 55% nas vendas em julho, com 1.110 veículos.

Mercados Europeus: queda de 45% no total.

Fidelidade do Cliente (EUA): a taxa de fidelidade caiu de 73% em junho de 2024 para 49,9% em março de 2025.

BYD em alta

Em meio a queda da Tesla na Europa, a BYD tem assumido o seu lugar no mercado e no mesmo período quintuplicou as suas vendas no mercado.

Em julho, a BYD vendeu 1.126 veículos na Alemanha e no ano o acumulado já é de 7.449 unidades. Na Grã-Bretanha, os registros de carros novos aumentaram mais de 300%, para 3.184 carros vendidos no mês.

A queda da Tesla tem sido constante nos últimos meses em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Em abril, a BYD vendeu mais veículos elétricos na Europa do que a Tesla pela primeira vez, de acordo com levantamento da empresa de análise de mercado Jato Dynamics.

"Este é um momento decisivo para o mercado de automóveis da Europa, especialmente quando você considera que a Tesla liderou o mercado europeu de BEV por anos, enquanto a BYD só iniciou oficialmente as operações além da Noruega e da Holanda no final de 2022", disse o analista global da Jato Dynamics, Felipe Muñoz.

Concessionária da BYD | Foto: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Em abril, a BYD vendeu 7.231 carros na Europa, enquanto a Tesla marcou 7.165 unidades emplacadas. Assim, a BYD ultrapassou a Tesla em 0,92% no período.

O crescimento da BYD acontece mesmo após a imposição de tarifas pela União Europeia sobre os veículos elétricos fabricados na China.

Resumo em números da BYD