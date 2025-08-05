AUTOS
BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira
Carro de luxo da BYD já foi registrado no Brasil
Por Daniel Genonadio
A BYD segue inovando e lançou entre as suas novidades no mercado um carro que conta até mesmo com um drone. O SUV elétrico BYD Fang Cheng Bao 3 foi registrado no Brasil e pode começar a ser vendido em breve no país, apesar de ainda não existir uma data específica.
Na China, o carro ainda não foi lançado, mas pode ser reservado por 200 mil yuan (ou R$ 164 mil, em conversão direta).
Os desenhos do novo Bao 3 surgiram no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), revelando que o modelo aventureiro chinês está nos planos da marca para o Brasil. O recurso que conta com drone no teto também aparece nas patentes brasileiras.
O SUV elétrico pertence à Fang Cheng Bao, submarca de modelos esportivos/aventureiros da BYD. No Brasil, o veículo pode chegar às lojas como Denza, submarca que abrigará os modelos de luxo da montadora, e será chamado de B3.
O B3 viralizou nas redes sociais em vídeo que mostra o seu recurso incomum. O carro de luxo conta com um drone no teto.
O B3 ostenta 4,61 metros de comprimento, 2,75 m de entre-eixos, 1,88 m de largura e 1,72 m de altura. Com o drone no teto, fruto de uma colaboração com a DJI, a altura pode atingir 1,92 m.
Leia Também:
No lançamento da China, o B3 será movido por uma dupla de motores elétricos alimentados pela bateria de íons de lítio de 78,7 kWh. Cada um será posicionado em um eixo, garantindo tração integral. Na frente, são 148 cv. Atrás, 268 cv. A potência combinada, porém, não foi divulgada.
A autonomia é de 500 km no ciclo chinês e a BYD revelou que o novo SUV pode acelerar de zero a 100 km/h em 4,9 segundos.
Veja vídeo
Detalhes técnicos
- Especificações Técnicas do BYD Fang Cheng Bao 3 (B3)
- Modelo: BYD Fang Cheng Bao 3 (também chamado de B3)
- Segmento: SUV elétrico aventureiro
- Submarca: Fang Cheng Bao (na China) e possivelmente Denza (no Brasil)
Dimensões
- Comprimento: 4,61 metros
- Entre-eixos: 2,75 metros
- Largura: 1,88 metro
- Altura: 1,72 metro (sem o drone) e 1,92 metro (com o drone no teto)
- Recurso especial: Drone acoplado ao teto, resultado de uma colaboração com a DJI
- Motorização: Dupla de motores elétricos (um em cada eixo) com tração integral
- Potência do motor dianteiro: 148 cv
- Potência do motor traseiro: 268 cv
- Potência combinada: Não divulgada
- Bateria: Íons de lítio de 78,7 kWh
- Autonomia: 500 km (no ciclo chinês)
Desempenho
- Aceleração de 0 a 100 km/h: 4,9 segundos
- Preço estimado (na China): 200 mil yuan (aproximadamente R$ 164 mil em conversão direta)
- Situação no Brasil: Registro de patentes no INPI, indicando que a chegada do modelo está nos planos da BYD.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes