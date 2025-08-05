Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

Carro de luxo da BYD já foi registrado no Brasil

Por Daniel Genonadio

05/08/2025 - 12:16 h | Atualizada em 05/08/2025 - 12:52
O SUV elétrico BYD Fang Cheng Bao 3
O SUV elétrico BYD Fang Cheng Bao 3 -

A BYD segue inovando e lançou entre as suas novidades no mercado um carro que conta até mesmo com um drone. O SUV elétrico BYD Fang Cheng Bao 3 foi registrado no Brasil e pode começar a ser vendido em breve no país, apesar de ainda não existir uma data específica.

Na China, o carro ainda não foi lançado, mas pode ser reservado por 200 mil yuan (ou R$ 164 mil, em conversão direta).

Os desenhos do novo Bao 3 surgiram no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), revelando que o modelo aventureiro chinês está nos planos da marca para o Brasil. O recurso que conta com drone no teto também aparece nas patentes brasileiras.

Patentes do Bao 3 registradas no Inpi
Patentes do Bao 3 registradas no Inpi | Foto: Reprodução/Inpi

O SUV elétrico pertence à Fang Cheng Bao, submarca de modelos esportivos/aventureiros da BYD. No Brasil, o veículo pode chegar às lojas como Denza, submarca que abrigará os modelos de luxo da montadora, e será chamado de B3.

O B3 viralizou nas redes sociais em vídeo que mostra o seu recurso incomum. O carro de luxo conta com um drone no teto.

O B3 ostenta 4,61 metros de comprimento, 2,75 m de entre-eixos, 1,88 m de largura e 1,72 m de altura. Com o drone no teto, fruto de uma colaboração com a DJI, a altura pode atingir 1,92 m.

Leia Também:

Ram Rampage 2026 recebe atualizações em meio a disputa acirrada de picapes
SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia
BYD surpreende com carro elétrico vendido por menos de R$ 30 mil

No lançamento da China, o B3 será movido por uma dupla de motores elétricos alimentados pela bateria de íons de lítio de 78,7 kWh. Cada um será posicionado em um eixo, garantindo tração integral. Na frente, são 148 cv. Atrás, 268 cv. A potência combinada, porém, não foi divulgada.

A autonomia é de 500 km no ciclo chinês e a BYD revelou que o novo SUV pode acelerar de zero a 100 km/h em 4,9 segundos.

Veja vídeo

Detalhes técnicos

  • Especificações Técnicas do BYD Fang Cheng Bao 3 (B3)
  • Modelo: BYD Fang Cheng Bao 3 (também chamado de B3)
  • Segmento: SUV elétrico aventureiro
  • Submarca: Fang Cheng Bao (na China) e possivelmente Denza (no Brasil)

Dimensões

  • Comprimento: 4,61 metros
  • Entre-eixos: 2,75 metros
  • Largura: 1,88 metro
  • Altura: 1,72 metro (sem o drone) e 1,92 metro (com o drone no teto)
  • Recurso especial: Drone acoplado ao teto, resultado de uma colaboração com a DJI
  • Motorização: Dupla de motores elétricos (um em cada eixo) com tração integral
  • Potência do motor dianteiro: 148 cv
  • Potência do motor traseiro: 268 cv
  • Potência combinada: Não divulgada
  • Bateria: Íons de lítio de 78,7 kWh
  • Autonomia: 500 km (no ciclo chinês)

Desempenho

  • Aceleração de 0 a 100 km/h: 4,9 segundos
  • Preço estimado (na China): 200 mil yuan (aproximadamente R$ 164 mil em conversão direta)
  • Situação no Brasil: Registro de patentes no INPI, indicando que a chegada do modelo está nos planos da BYD.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos brasil byd carro Drone

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O SUV elétrico BYD Fang Cheng Bao 3
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

O SUV elétrico BYD Fang Cheng Bao 3
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

O SUV elétrico BYD Fang Cheng Bao 3
Play

BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

O SUV elétrico BYD Fang Cheng Bao 3
Play

Ícone dos superesportivos, Porsche 911 Carrera chega a Salvador renovado

x