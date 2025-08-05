BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

O SUV elétrico BYD Fang Cheng Bao 3 - Foto: Divulgação

A BYD segue inovando e lançou entre as suas novidades no mercado um carro que conta até mesmo com um drone. O SUV elétrico BYD Fang Cheng Bao 3 foi registrado no Brasil e pode começar a ser vendido em breve no país, apesar de ainda não existir uma data específica.

Na China, o carro ainda não foi lançado, mas pode ser reservado por 200 mil yuan (ou R$ 164 mil, em conversão direta).

Os desenhos do novo Bao 3 surgiram no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), revelando que o modelo aventureiro chinês está nos planos da marca para o Brasil. O recurso que conta com drone no teto também aparece nas patentes brasileiras.

Patentes do Bao 3 registradas no Inpi | Foto: Reprodução/Inpi

O SUV elétrico pertence à Fang Cheng Bao, submarca de modelos esportivos/aventureiros da BYD. No Brasil, o veículo pode chegar às lojas como Denza, submarca que abrigará os modelos de luxo da montadora, e será chamado de B3.

O B3 viralizou nas redes sociais em vídeo que mostra o seu recurso incomum. O carro de luxo conta com um drone no teto.

O B3 ostenta 4,61 metros de comprimento, 2,75 m de entre-eixos, 1,88 m de largura e 1,72 m de altura. Com o drone no teto, fruto de uma colaboração com a DJI, a altura pode atingir 1,92 m.

No lançamento da China, o B3 será movido por uma dupla de motores elétricos alimentados pela bateria de íons de lítio de 78,7 kWh. Cada um será posicionado em um eixo, garantindo tração integral. Na frente, são 148 cv. Atrás, 268 cv. A potência combinada, porém, não foi divulgada.

A autonomia é de 500 km no ciclo chinês e a BYD revelou que o novo SUV pode acelerar de zero a 100 km/h em 4,9 segundos.

Veja vídeo

Detalhes técnicos

Especificações Técnicas do BYD Fang Cheng Bao 3 (B3)

Modelo: BYD Fang Cheng Bao 3 (também chamado de B3)

Segmento: SUV elétrico aventureiro

Submarca: Fang Cheng Bao (na China) e possivelmente Denza (no Brasil)

Dimensões

Comprimento: 4,61 metros

Entre-eixos: 2,75 metros

Largura: 1,88 metro

Altura: 1,72 metro (sem o drone) e 1,92 metro (com o drone no teto)

Recurso especial: Drone acoplado ao teto, resultado de uma colaboração com a DJI

Motorização: Dupla de motores elétricos (um em cada eixo) com tração integral

Potência do motor dianteiro: 148 cv

Potência do motor traseiro: 268 cv

Potência combinada: Não divulgada

Bateria: Íons de lítio de 78,7 kWh

Autonomia: 500 km (no ciclo chinês)

Desempenho