Ram Rampage 2026 recebe atualizações em meio a disputa acirrada de picapes

A Ram traz novidades de tecnologia, conforto e acabamento - Foto: Stellantis MY26/Divulgação

A Ram Rampage, picape desenvolvida e produzida fora da América do Norte, alcançou uma marca significativa com mais de 45 mil unidades vendidas e 25 prêmios da imprensa especializada. Para manter seu sucesso e competitividade, a linha 2026 do modelo chega com atualizações pontuais, visando reforçar seu posicionamento em um mercado cada vez mais disputado.

Juliano Machado, vice-presidente da Ram para a América do Sul, destaca que a marca trabalha continuamente para se alinhar às demandas dos clientes. As novidades visam aprimorar a picape em aspectos de tecnologia, conforto e acabamento, sem perder a essência que a tornou popular.

“A Rampage nasceu com predicados que conquistaram os brasileiros desde o lançamento e que fizeram a picape se tornar um sucesso. No entanto, trabalhamos de forma contínua para estarmos alinhados às demandas e preferências de nossos clientes e, por isso, apresentamos novidades que reforçam ainda mais o poder inigualável da Rampage”, destaca Juliano Machado.

As principais novidades da linha 2026 da Ram Rampage

Ajustes Estéticos e de Conforto: As versões Rebel, Laramie Night Edition e R/T recebem acabamento escurecido nas lanternas, um toque que as aproxima das picapes importadas da marca. A versão R/T passa por uma recalibração na suspensão, prometendo maior conforto sem sacrificar a dirigibilidade esportiva.

Ajustes Estéticos e de Conforto: As versões Rebel, Laramie Night Edition e R/T recebem acabamento escurecido nas lanternas, um toque que as aproxima das picapes importadas da marca. A versão R/T passa por uma recalibração na suspensão, prometendo maior conforto sem sacrificar a dirigibilidade esportiva. Inovações Tecnológicas: Os pneus da versão R/T agora vêm com a tecnologia Seal Inside™, que previne a perda de pressão em caso de pequenos furos de até 5mm. Além disso, a versão Big Horn passa a ter sensores de estacionamento dianteiros de série, melhorando a comodidade nas manobras.

Manutenção de Recursos: A linha 2026 mantém as duas opções de motorização, o 2.2 Turbodiesel e o 2.0 Hurricane 4 Turbo Gasolina, ambos com câmbio automático de nove marchas e tração 4x4. Os sistemas de assistência ao motorista (ADAS) de nível 2, como piloto automático adaptativo, continuam presentes nas versões mais equipadas.

As novas unidades da Ram Rampage 2026 têm previsão de chegada às concessionárias no mês de agosto, buscando consolidar a picape no cenário automotivo brasileiro.