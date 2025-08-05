Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPAGINADA

Ram Rampage 2026 recebe atualizações em meio a disputa acirrada de picapes

Picape Ram Rampage, que superou a marca de 45 mil unidades vendidas, introduz novidades na linha 2026 para reforçar sua posição competitiva

Por Rafael Tiago

05/08/2025 - 2:23 h
A Ram traz novidades de tecnologia, conforto e acabamento
A Ram traz novidades de tecnologia, conforto e acabamento -

A Ram Rampage, picape desenvolvida e produzida fora da América do Norte, alcançou uma marca significativa com mais de 45 mil unidades vendidas e 25 prêmios da imprensa especializada. Para manter seu sucesso e competitividade, a linha 2026 do modelo chega com atualizações pontuais, visando reforçar seu posicionamento em um mercado cada vez mais disputado.

Juliano Machado, vice-presidente da Ram para a América do Sul, destaca que a marca trabalha continuamente para se alinhar às demandas dos clientes. As novidades visam aprimorar a picape em aspectos de tecnologia, conforto e acabamento, sem perder a essência que a tornou popular.

“A Rampage nasceu com predicados que conquistaram os brasileiros desde o lançamento e que fizeram a picape se tornar um sucesso. No entanto, trabalhamos de forma contínua para estarmos alinhados às demandas e preferências de nossos clientes e, por isso, apresentamos novidades que reforçam ainda mais o poder inigualável da Rampage”, destaca Juliano Machado.

Leia Também:

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia
Isenção de IPVA: saiba como idosos podem conseguir o benefício
BYD surpreende com carro elétrico vendido por menos de R$ 30 mil

As principais novidades da linha 2026 da Ram Rampage

  • Ajustes Estéticos e de Conforto: As versões Rebel, Laramie Night Edition e R/T recebem acabamento escurecido nas lanternas, um toque que as aproxima das picapes importadas da marca. A versão R/T passa por uma recalibração na suspensão, prometendo maior conforto sem sacrificar a dirigibilidade esportiva.
  • Inovações Tecnológicas: Os pneus da versão R/T agora vêm com a tecnologia Seal Inside™, que previne a perda de pressão em caso de pequenos furos de até 5mm. Além disso, a versão Big Horn passa a ter sensores de estacionamento dianteiros de série, melhorando a comodidade nas manobras.
  • Manutenção de Recursos: A linha 2026 mantém as duas opções de motorização, o 2.2 Turbodiesel e o 2.0 Hurricane 4 Turbo Gasolina, ambos com câmbio automático de nove marchas e tração 4x4. Os sistemas de assistência ao motorista (ADAS) de nível 2, como piloto automático adaptativo, continuam presentes nas versões mais equipadas.

As novas unidades da Ram Rampage 2026 têm previsão de chegada às concessionárias no mês de agosto, buscando consolidar a picape no cenário automotivo brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

lançamento mercado picape Ram Rampage

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Ram traz novidades de tecnologia, conforto e acabamento
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

A Ram traz novidades de tecnologia, conforto e acabamento
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

A Ram traz novidades de tecnologia, conforto e acabamento
Play

BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

A Ram traz novidades de tecnologia, conforto e acabamento
Play

Ícone dos superesportivos, Porsche 911 Carrera chega a Salvador renovado

x