Montadora chinesa rompe acordo e CAOA já busca novo aliado para o Brasil

Hyundai é uma das empresas que encerrou parceria com produtora brasileira - Foto: Divulgação

Após as gigantes chinesas emplacarem no Brasil, as produtoras brasileiras têm enfrentado desafios na indústria automotiva e agora avaliam novas alianças com as empresas vindas do país asiático.

É o caso do Grupo CAOA, que promete com a movimentação mudanças no mercado nacional de SUVs e empregos locais. Em julho de 2025, uma das principais apostas chinesas para o mercado nacional decidiu encerrar sua parceria com o Grupo CAOA.

A medida levou a empresa brasileira a buscar alternativas entre gigantes da China para manter suas operações na fábrica de Anápolis (GO). Agora, impactada, a empresa analisa diferentes possibilidades para garantir a continuidade da produção local e evitar a ociosidade em sua linha de montagem.

Após o término das alianças com Hyundai e Subaru, e com a relação com a Chery em situação delicada, o Grupo CAOA intensificou as negociações para definir um novo parceiro estratégico.

Nova estratégia

Entre as marcas chinesas em avaliação pela produtora brasileira, destacam-se a BAIC (Beijing Automotive Group Co) e a Changan Automobile, conforme informações divulgadas no site Auto Segredos na última sexta-feira, 1º.

Ambas são consideradas pilares da indústria automobilística chinesa e possuem amplo portfólio de veículos, o que pode ser determinante para a diversificação da produção nacional.

Nos últimos meses, a movimentação em torno dessa escolha ganhou força após o registro do protótipo Beijing X55, SUV do grupo BAIC, circulando em território brasileiro.

O flagrante, feito por Bruno Paschoal, reforçou a expectativa de que a BAIC possa ser a próxima aposta da CAOA para revitalizar a planta de Anápolis.

Fase de teste

De acordo com especialistas do setor, a presença do X55 nas ruas aponta para testes de viabilidade e adaptações às exigências do consumidor brasileiro, etapa considerada essencial antes do anúncio oficial de qualquer parceria.

Desde o início de 2024, a CAOA Montadora intensificou sua busca por novos acordos comerciais.

Grupo brasileiro busca parceria com marca chinesa, Changan Automobile | Foto: Divulgação/Changan

A necessidade de encontrar rapidamente uma solução ficou ainda mais evidente após o aumento da concorrência e a chegada de novas marcas ao país.

Parceria com a Chery International

A parceria da CAOA com a Chery International, que resultou no lançamento da marca CAOA Chery no Brasil, também passou por ajustes diante da estreia das linhas OMODA & JAECOO e da previsão de chegada dos veículos da Jetour.

Fontes do setor automotivo revelaram que, caso a Chery assuma integralmente a operação nacional, a CAOA permanecerá responsável apenas pela marca Exeed, posicionada em um segmento premium.

O registro do Beijing X55 pelo grupo BAIC, entretanto, demonstra a urgência em firmar um novo acordo comercial.

Beijing X55: tecnologia e desempenho no setor automotivo nacional

O BAIC Beijing X55 é um utilitário esportivo compacto reconhecido por seu design inovador e pelo conjunto tecnológico avançado.

Desenvolvido para competir em um dos segmentos mais disputados do mercado brasileiro, o X55 reúne atributos valorizados pelo público nacional, como:

Visual marcante (design e modelo com conjunto de linhas futuristas, iluminação em LED e detalhes sofisticados, como a grade frontal em 3D e maçanetas retráteis);

Eficiência mecânica;

Alto nível de equipamentos;

Motor 1.5 turbo (177 cavalos de potência que proporciona respostas ágeis tanto no tráfego urbano quanto nas rodovias;

Torque elevado (que confere acelerações rápidas);

Transmissão automática de dupla embreagem (com sete velocidades que garante trocas suaves e eficiente aproveitamento do desempenho).

De acordo com dados do fabricante, o SUV pode acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 8 segundos, além de registrar o consumo médio entre 12 e 13 km/l, dependendo das condições de uso.

Beijing X55 do grupo BAIC | Foto: Reprodução

A combinação entre design moderno, desempenho eficiente e elevado padrão de tecnologia faz do Beijing X55 uma alternativa relevante no segmento dos SUVs médios, que segue em crescimento no Brasil.

Especialistas apontam que o modelo pode atrair consumidores interessados em inovação e conectividade, além de consolidar a presença de montadoras chinesas no país.

Mercado automotivo chinês e perspectivas para a fábrica de Anápolis

O avanço das montadoras chinesas no Brasil reflete uma tendência observada globalmente, em que marcas do país asiático conquistam espaço ao oferecer produtos de alta tecnologia com preços competitivos.

No caso da CAOA, a necessidade de reestruturar suas parcerias surge em um momento de intensas transformações na indústria automotiva, marcada pela:

Eletrificação;

Conectividade;

Busca por eficiência.

Enquanto negocia com potenciais parceiros, a CAOA reafirma seu compromisso com a produção nacional e com o desenvolvimento do setor automotivo regional.

A fábrica de Anápolis, inaugurada há mais de uma década, é considerada estratégica para a atração de novos investimentos e geração de empregos no estado de Goiás.

No contexto atual, a busca por um novo parceiro chinês, como BAIC ou Changan, é vista como alternativa para garantir a continuidade da operação e para manter: