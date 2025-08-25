Celular com "ar-condicionado"! Marca chinesa anuncia grande novidade

Função é semelhante a ventilador - Foto: Divulgação/Realme

Cada vez mais com tecnologia de ponta, diversas marcas tem inovado nos lançamentos. É o caso do realme 828 Fan Festival, evento que será realizado em breve e trará vários anúncios especiais e um deles será o realme Chill Fan Phone.

Em anúncio inédito feito nas redes sociais da marca oficial, a empresa chinesa promete entregar um celular capaz de eliminar o calor dele e do usuário ao mesmo tempo.

Aparelho com ar-condicionado

De acordo com a realme, o celular tem uma espécie de "ar-condicionado" integrado (embora a solução se pareça mais com um ventilador).

Para isto, ele usa uma ventoinha física no sistema ativo de dissipação de calor, que promete reduzir a temperatura do dispositivo em até 6ºC.

Na descrição, a realme diz:

Dê as boas-vindas ao realme Chill Fan Phone, o primeiro telefone com "ar-condicionado" do mundo! Um cooler para jogos com redução de até 6°C na temperatura interna, e o recurso de ar-condicionado funciona como um ar-condicionado comum — você pode ligá-lo e desligá-lo quando quiser. Livre para ser autêntico, livre para relaxar!"

Como irá operar o celular

No vídeo, notamos que o "ar-condicionado" do aparelho é ligado pressionando um botão no lado esquerdo do aparelho. A ventoinha é forte o suficiente para refrescar e até empurrar um patinho de borracha em um recipiente com água.

Expectativas

Espera-se que mais detalhes sobre o realme Chill Fan Phone sejam revelados a partir de 27 de agosto de 2025, quando o realme 828 Fan Festival será iniciado.

Apesar disso, vale lembrar que este não será o primeiro celular do mundo com esta tecnologia, pois a RedMagic já lançou uma série de celulares gamer e até um tablet com ventoinha integrada. A OPPO recentemente também anunciou o K13 Pro com a mesma capacidade.

