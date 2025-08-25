Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Celular com "ar-condicionado"! Marca chinesa anuncia grande novidade

Evento de lançamento acontece dia 27 de agosto

Azure Araujo

Por Azure Araujo

25/08/2025 - 14:43 h | Atualizada em 25/08/2025 - 15:12
Função é semelhante a ventilador
Função é semelhante a ventilador -

Cada vez mais com tecnologia de ponta, diversas marcas tem inovado nos lançamentos. É o caso do realme 828 Fan Festival, evento que será realizado em breve e trará vários anúncios especiais e um deles será o realme Chill Fan Phone.

Em anúncio inédito feito nas redes sociais da marca oficial, a empresa chinesa promete entregar um celular capaz de eliminar o calor dele e do usuário ao mesmo tempo.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Aparelho com ar-condicionado

De acordo com a realme, o celular tem uma espécie de "ar-condicionado" integrado (embora a solução se pareça mais com um ventilador).

Leia Também:

Rival do iPhone e Samsung: Tesla lança smartphone e detalhes surpreendem
Adeus, ar-condicionado: nova tecnologia consome 5 vezes menos energia
Adultização infantil e monetização: o perigo da "infância-vitrine"

Para isto, ele usa uma ventoinha física no sistema ativo de dissipação de calor, que promete reduzir a temperatura do dispositivo em até 6ºC.

Na descrição, a realme diz:

Dê as boas-vindas ao realme Chill Fan Phone, o primeiro telefone com "ar-condicionado" do mundo! Um cooler para jogos com redução de até 6°C na temperatura interna, e o recurso de ar-condicionado funciona como um ar-condicionado comum — você pode ligá-lo e desligá-lo quando quiser. Livre para ser autêntico, livre para relaxar!"

Como irá operar o celular

No vídeo, notamos que o "ar-condicionado" do aparelho é ligado pressionando um botão no lado esquerdo do aparelho. A ventoinha é forte o suficiente para refrescar e até empurrar um patinho de borracha em um recipiente com água.

Expectativas

Espera-se que mais detalhes sobre o realme Chill Fan Phone sejam revelados a partir de 27 de agosto de 2025, quando o realme 828 Fan Festival será iniciado.

Apesar disso, vale lembrar que este não será o primeiro celular do mundo com esta tecnologia, pois a RedMagic já lançou uma série de celulares gamer e até um tablet com ventoinha integrada. A OPPO recentemente também anunciou o K13 Pro com a mesma capacidade.

O aparelho foi demonstrado em um vídeo no Instagram oficial da fabricante:

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por realme Egypt (@realmeegypt)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ar condicionado celular Realme tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Função é semelhante a ventilador
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Função é semelhante a ventilador
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Função é semelhante a ventilador
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Função é semelhante a ventilador
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x