ECONOMIA NO BOLSO
Adeus, ar-condicionado: nova tecnologia consome 5 vezes menos energia
Novo equipamento surge como proposta ousada e promissora para quem busca aliar economia, conforto térmico, inovação e responsabilidade ambiental
Por Leilane Teixeira
Uma tecnologia inovadora promete mudar o setor de climatização e vai oferecer uma alternativa mais sustentável e eficiente em relação aos aparelhos de ar-condicionado convencionais.
Trata-se de um equipamento desenvolvido pela startup francesa Caeli Energi, fundada em 2020 com o propósito de reduzir o elevado consumo de energia dos sistemas tradicionais.
Segundo a companhia, o novo dispositivo traz os seguintes benefícios:
- consome até cinco vezes menos eletricidade do que os modelos comuns,
- entrega um desempenho térmico até quatro vezes mais eficiente
- garante resfriamento rápido e eficaz.
Leia Também:
Deisgn
O design, porém, chama atenção:
- aparelho é oval
- tem 2,5 metros de altura, o que pode ser um obstáculo para locais de espaço reduzido.
- o preço varia entre 2.500 e 3.000 euros (cerca de R$ 13,5 mil a R$ 16 mil), valor bem superior aos equipamentos vendidos no Brasil.
Apesar disso, a Caeli Energi aposta que a economia de energia a longo prazo compensa o investimento inicial, reforçando o apelo sustentável da tecnologia.
Proposta ousada
Mesmo com o custo inicial elevado e o tamanho fora do padrão, o equipamento da Caeli Energi surge, segundo a empresa, como uma proposta ousada e promissora para quem busca aliar conforto térmico, inovação e responsabilidade ambiental.
A expectativa é que, com o avanço da tecnologia e o aumento da demanda por soluções sustentáveis, iniciativas como essa se tornem cada vez mais acessíveis.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes