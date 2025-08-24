Adeus, ar-condicionado: nova tecnologia consome 5 vezes menos energia

Foi o maior volume de vendas em janeiro dos últimos seis anos - Foto: Copel

Uma tecnologia inovadora promete mudar o setor de climatização e vai oferecer uma alternativa mais sustentável e eficiente em relação aos aparelhos de ar-condicionado convencionais.

Trata-se de um equipamento desenvolvido pela startup francesa Caeli Energi, fundada em 2020 com o propósito de reduzir o elevado consumo de energia dos sistemas tradicionais.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a companhia, o novo dispositivo traz os seguintes benefícios:

consome até cinco vezes menos eletricidade do que os modelos comuns,

entrega um desempenho térmico até quatro vezes mais eficiente

garante resfriamento rápido e eficaz.

Deisgn

O design, porém, chama atenção:

aparelho é oval

tem 2,5 metros de altura, o que pode ser um obstáculo para locais de espaço reduzido.

o preço varia entre 2.500 e 3.000 euros (cerca de R$ 13,5 mil a R$ 16 mil), valor bem superior aos equipamentos vendidos no Brasil.

Apesar disso, a Caeli Energi aposta que a economia de energia a longo prazo compensa o investimento inicial, reforçando o apelo sustentável da tecnologia.

Proposta ousada

Mesmo com o custo inicial elevado e o tamanho fora do padrão, o equipamento da Caeli Energi surge, segundo a empresa, como uma proposta ousada e promissora para quem busca aliar conforto térmico, inovação e responsabilidade ambiental.

A expectativa é que, com o avanço da tecnologia e o aumento da demanda por soluções sustentáveis, iniciativas como essa se tornem cada vez mais acessíveis.