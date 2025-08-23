TECNOLOGIA
Avanço na robótica: vídeo mostra humanoide dobrando roupas sozinho
Máquinas estão cada vez mais capazes de auxiliar os humanos em tarefas cotidianas
Por Leilane Teixeira
Quem diz que robô não é capaz de substituir ou ser um aliado do ser humano já pode começar a rever sua opinião. Isso porque, a a startup americana Figure divulgou um vídeo mostrando seu robô humanoide, Helix, dobrando e empilhando roupas de forma autônoma.
A demonstração reforça a ambição da empresa de criar máquinas capazes de auxiliar os humanos em tarefas cotidianas. A ideia da startup é que, no futuro, as máquinas sejam aliadas dos humanos nas tarefas domésticas e na indústria.
Segundo a companhia, atividades aparentemente simples e tarefas domésticas podem ser um grande desafio para a robótica. “Roupas e toalhas são deformáveis, mudam constantemente de formato, dobram-se de forma imprevisível e são propensas a enrugar ou amassar", diz a Figure.
Today we unveiled the first humanoid robot that can fold laundry autonomously— Figure (@Figure_robot) August 12, 2025
Same exact Helix architecture, only new data pic.twitter.com/0iEToKfETD
Para o humano, ter coordenação motora é fácil. Porém, para um robô, entretanto, não existe uma sequência pré-definida de movimentos que garanta sucesso, explica a empresa.
Outras atividades
Recentemente, o Helix já havia sido filmado:
- colocando roupas na máquina de lavar com alta precisão;
- empacotando caixas em um centro de distribuição logística.
A novidade agora é que o robô conseguiu adquirir essa habilidade apenas com a adição de mais dados ao seu sistema, sem necessidade de alterações físicas em sua estrutura. Esse avanço facilita a adaptação do Helix de ambientes industriais para residenciais.
Melhorias
Além da capacidade de dobrar roupas, o robô também recebeu melhorias na interação com pessoas. Ele agora consegue manter:
- contato visual;
- direcionar o olhar;
- usar gestos manuais, tornando a comunicação mais natural e intuitiva.
Figure
A Figure faz parte de um grupo de empresas que investem na indústria emergente de robôs humanoides. Companhias como Tesla, Boston Dynamics e Agility Robotics competem para lançar modelos que sejam realmente úteis no dia a dia.
