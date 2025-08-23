Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Avanço na robótica: vídeo mostra humanoide dobrando roupas sozinho

Máquinas estão cada vez mais capazes de auxiliar os humanos em tarefas cotidianas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/08/2025 - 12:25 h
Segundo a companhia, atividades aparentemente simples e tarefas domésticas podem ser um grande desafio para a robótica
Segundo a companhia, atividades aparentemente simples e tarefas domésticas podem ser um grande desafio para a robótica -

Quem diz que robô não é capaz de substituir ou ser um aliado do ser humano já pode começar a rever sua opinião. Isso porque, a a startup americana Figure divulgou um vídeo mostrando seu robô humanoide, Helix, dobrando e empilhando roupas de forma autônoma.

A demonstração reforça a ambição da empresa de criar máquinas capazes de auxiliar os humanos em tarefas cotidianas. A ideia da startup é que, no futuro, as máquinas sejam aliadas dos humanos nas tarefas domésticas e na indústria.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a companhia, o ato aparentemente banal é um desafio e tanto para a robótica. “Roupas e toalhas são deformáveis, mudam constantemente de formato, dobram-se de forma imprevisível e são propensas...

Segundo a companhia, atividades aparentemente simples e tarefas domésticas podem ser um grande desafio para a robótica. “Roupas e toalhas são deformáveis, mudam constantemente de formato, dobram-se de forma imprevisível e são propensas a enrugar ou amassar", diz a Figure.

Para o humano, ter coordenação motora é fácil. Porém, para um robô, entretanto, não existe uma sequência pré-definida de movimentos que garanta sucesso, explica a empresa.

Outras atividades

Recentemente, o Helix já havia sido filmado:

  • colocando roupas na máquina de lavar com alta precisão;
  • empacotando caixas em um centro de distribuição logística.

A novidade agora é que o robô conseguiu adquirir essa habilidade apenas com a adição de mais dados ao seu sistema, sem necessidade de alterações físicas em sua estrutura. Esse avanço facilita a adaptação do Helix de ambientes industriais para residenciais.

Leia Também:

Superou Samsung e Apple! Celular chinês recebe título de melhor câmera
Apple anuncia mudança de preços em seu produto; veja valores
Revolução! Chineses vão lançar em 2026 um robô capaz de engravidar

Melhorias

Além da capacidade de dobrar roupas, o robô também recebeu melhorias na interação com pessoas. Ele agora consegue manter:

  • contato visual;
  • direcionar o olhar;
  • usar gestos manuais, tornando a comunicação mais natural e intuitiva.

Figure

A Figure faz parte de um grupo de empresas que investem na indústria emergente de robôs humanoides. Companhias como Tesla, Boston Dynamics e Agility Robotics competem para lançar modelos que sejam realmente úteis no dia a dia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Boston Dynamics dobrar roupas Figure Helix interação humano-robô robô humanoide robótica Tesla UBTech

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Segundo a companhia, atividades aparentemente simples e tarefas domésticas podem ser um grande desafio para a robótica
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Segundo a companhia, atividades aparentemente simples e tarefas domésticas podem ser um grande desafio para a robótica
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Segundo a companhia, atividades aparentemente simples e tarefas domésticas podem ser um grande desafio para a robótica
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Segundo a companhia, atividades aparentemente simples e tarefas domésticas podem ser um grande desafio para a robótica
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x