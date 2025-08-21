Superou Samsung e Apple! Celular chinês recebe título de melhor câmera

De acordo com os avaliadores dp Dxomark, o aparelho reúne a “melhor câmera de celular do mundo” - Foto: Divulgação/Huawei

O celular chinês Huawei Pura 80 Ultra tornou-se o aparelho com a "melhor câmera de celular do mundo no ranking do site especializado DXOMARK. O modelo chinês obteve desempenho superior em fotos e vídeos, deixando para trás marcas tradicionais como Apple e Samsung e conquistou a maior pontuação já registrada no ranking.

De acordo com os avaliadores dp Dxomark, o aparelho reúne a “melhor câmera de celular do mundo” atualmente. No ranking, a Apple aparece apenas em quinto lugar, enquanto o Samsung Galaxy S25 Ultra ocupa a 19ª posição, o que reforça o salto tecnológico alcançado pela Huawei.

Tecnologia de imagem

O Pura 80 Ultra vem equipado com sensor principal de 1 polegada e 50 MP, aliado à tecnologia LOFIC, que amplia a faixa dinâmica, reduz ruídos e melhora o controle de luz. O sistema ainda conta com abertura variável, garantindo maior flexibilidade para exposição e profundidade de campo, além de um sensor multiespectral, que aumenta a precisão das cores.

Conjunto de lentes

Teleobjetiva de 50 MP com zoom óptico de 3,7x

Teleobjetiva de 12,5 MP com zoom óptico de 9,4x

Câmera ultra-wide de 40 MP, com ângulo amplo e baixas distorções

Destaques na avaliação

O Dxomark ressaltou que o dispositivo apresentou exposições claras e cores realistas, mesmo em baixa iluminação. No zoom de longa distância, o Pura 80 Ultra superou concorrentes ao oferecer imagens detalhadas e consistentes. A câmera ultra-wide também impressionou pela amplitude sem distorções significativas.

Nos vídeos, o smartphone demonstrou avanços em tons de pele, preservação de texturas, controle de ruído e estabilidade de imagem, garantindo filmagens mais naturais e com alta definição.

Apesar das críticas feitas ao modelo anterior, o Pura 70 Ultra, por apresentar instabilidades em exposição e cor, o novo lançamento mostrou avanços relevantes e consolidou sua posição entre os melhores para fotografia e vídeo.

Disponibilidade

O Huawei Pura 80 Ultra ainda não tem lançamento oficial previsto para o Brasil. Entretanto, a marca segue presente no mercado nacional com modelos dobráveis, como o Mate XT e o Mate X6. A conquista no DXOMARK reforça o compromisso da Huawei com inovação em fotografia móvel.