Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Superou Samsung e Apple! Celular chinês recebe título de melhor câmera

No ranking, a Apple aparece apenas em quinto lugar, enquanto o Samsung Galaxy S25

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

21/08/2025 - 19:19 h | Atualizada em 21/08/2025 - 19:52
De acordo com os avaliadores dp Dxomark, o aparelho reúne a “melhor câmera de celular do mundo”
De acordo com os avaliadores dp Dxomark, o aparelho reúne a “melhor câmera de celular do mundo” -

O celular chinês Huawei Pura 80 Ultra tornou-se o aparelho com a "melhor câmera de celular do mundo no ranking do site especializado DXOMARK. O modelo chinês obteve desempenho superior em fotos e vídeos, deixando para trás marcas tradicionais como Apple e Samsung e conquistou a maior pontuação já registrada no ranking.

De acordo com os avaliadores dp Dxomark, o aparelho reúne a “melhor câmera de celular do mundo” atualmente. No ranking, a Apple aparece apenas em quinto lugar, enquanto o Samsung Galaxy S25 Ultra ocupa a 19ª posição, o que reforça o salto tecnológico alcançado pela Huawei.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tecnologia de imagem

O Pura 80 Ultra vem equipado com sensor principal de 1 polegada e 50 MP, aliado à tecnologia LOFIC, que amplia a faixa dinâmica, reduz ruídos e melhora o controle de luz. O sistema ainda conta com abertura variável, garantindo maior flexibilidade para exposição e profundidade de campo, além de um sensor multiespectral, que aumenta a precisão das cores.

Conjunto de lentes

  • Teleobjetiva de 50 MP com zoom óptico de 3,7x
  • Teleobjetiva de 12,5 MP com zoom óptico de 9,4x
  • Câmera ultra-wide de 40 MP, com ângulo amplo e baixas distorções

Leia Também:

Apple anuncia mudança de preços em seu produto; veja valores
PS5 terá mudança em seus preços; veja novos valores
Tecnologia inédita: projeto pode tornar potável água do oceano pacífico

Destaques na avaliação

O Dxomark ressaltou que o dispositivo apresentou exposições claras e cores realistas, mesmo em baixa iluminação. No zoom de longa distância, o Pura 80 Ultra superou concorrentes ao oferecer imagens detalhadas e consistentes. A câmera ultra-wide também impressionou pela amplitude sem distorções significativas.

Nos vídeos, o smartphone demonstrou avanços em tons de pele, preservação de texturas, controle de ruído e estabilidade de imagem, garantindo filmagens mais naturais e com alta definição.

Apesar das críticas feitas ao modelo anterior, o Pura 70 Ultra, por apresentar instabilidades em exposição e cor, o novo lançamento mostrou avanços relevantes e consolidou sua posição entre os melhores para fotografia e vídeo.

Disponibilidade

O Huawei Pura 80 Ultra ainda não tem lançamento oficial previsto para o Brasil. Entretanto, a marca segue presente no mercado nacional com modelos dobráveis, como o Mate XT e o Mate X6. A conquista no DXOMARK reforça o compromisso da Huawei com inovação em fotografia móvel.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Apple câmera de celular DXOMARK fotografia huawei Pura 80 Ultra Samsung Smartphones tecnologia vídeo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
De acordo com os avaliadores dp Dxomark, o aparelho reúne a “melhor câmera de celular do mundo”
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

De acordo com os avaliadores dp Dxomark, o aparelho reúne a “melhor câmera de celular do mundo”
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

De acordo com os avaliadores dp Dxomark, o aparelho reúne a “melhor câmera de celular do mundo”
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

De acordo com os avaliadores dp Dxomark, o aparelho reúne a “melhor câmera de celular do mundo”
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x