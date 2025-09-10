Menu
SALVADOR
POLÊMICA

Influenciadoras são retiradas de restaurantes em Salvador por causa de roupas

As blogueiras cariocas estavam de biquínis e saídas de praia e compartilharam o momento em que saíam do local

Carla Melo

Por Carla Melo

10/09/2025 - 13:16 h



A influenciadora digital Ya Malb e a sua amiga foram convidadas a se retirar de um restaurante em Stella Maris, em Salvador, devido aos seus trajes considerados “inadequados”.

As blogueiras estavam de biquínis e saídas de praia e compartilharam o momento em que saíam do local

Veja o vídeo

View this post on Instagram

A post shared by Caderno de Notícias (@cadernodenoticiasoficial)

“O restaurante é beira-mar, e não o porquê disso [pedido para se retirar], mas fomos convidadas a se retirar por causa dos nossos trajes. Estamos com roupa de praia porque estamos indo para lá, mas tudo bem. Foram até atenciosos com a gente, só foi um pouco vergonhoso porque isso não acontece no Rio”, disse a influenciadora

“No Rio a gente não estaria nem usando saída de praia, estaríamos só de biquíni”, completou a amiga da influenciadora

O caso aconteceu no sábado, dia 23 de agosto, mas voltou a viralizar nas redes sociais.

Tags:

influenciadoras redes sociais Salvador Stella Maris trajes de banho trajes inadequadas

Ver todas

x