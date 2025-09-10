POLÊMICA
Influenciadoras são retiradas de restaurantes em Salvador por causa de roupas
As blogueiras cariocas estavam de biquínis e saídas de praia e compartilharam o momento em que saíam do local
Por Carla Melo
A influenciadora digital Ya Malb e a sua amiga foram convidadas a se retirar de um restaurante em Stella Maris, em Salvador, devido aos seus trajes considerados “inadequados”.
As blogueiras estavam de biquínis e saídas de praia e compartilharam o momento em que saíam do local
Veja o vídeo
“O restaurante é beira-mar, e não o porquê disso [pedido para se retirar], mas fomos convidadas a se retirar por causa dos nossos trajes. Estamos com roupa de praia porque estamos indo para lá, mas tudo bem. Foram até atenciosos com a gente, só foi um pouco vergonhoso porque isso não acontece no Rio”, disse a influenciadora
“No Rio a gente não estaria nem usando saída de praia, estaríamos só de biquíni”, completou a amiga da influenciadora
O caso aconteceu no sábado, dia 23 de agosto, mas voltou a viralizar nas redes sociais.
