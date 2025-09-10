Homem morre após receber ácido na veia durante sessão de hemodiálise

- Foto: Ilustrativa | Freepik

Durante uma sessão de hemodiálise que aconteceu há cerca de três semanas, um homem recebeu ácido de limpeza diretamente na veia. Diante das complicações ele acabou morrendo na última segunda-feira, 8, em uma clínica particular da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O rapaz era entregador e tinha apenas 29 anos.

Bruno Rodrigues Ventura sofria de uma doença renal crônica e fazia sessões de hemodiálise em uma clínica conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS). No dia 20 de agosto, ele recebeu diretamente na veia o ácido peracético, utilizado para limpeza e manutenção da máquina de diálise. Após o erro médico, Bruno apresentou hemorragia cerebral, edema e insuficiência respiratória.

O paciente precisou ser induzido ao coma e encaminhado a um hospital da região, por conta das graves consequências do ocorrido. Ele estava na UTI quando o óbito foi confirmado.

A Secretaria Estadual de Saúde fez uma inspeção na Clínica Nice Diálise, mas todas as licenças sanitárias estavam em dia. O caso está sendo investigado pela 72ª DP da cidade.