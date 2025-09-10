Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Homem morre após receber ácido na veia durante sessão de hemodiálise

Vigilância Sanitária esteve na unidade de saúde, mas nenhuma irregularidade foi encontrada

Redação

Por Redação

10/09/2025 - 6:47 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem morre após receber ácido na veia durante sessão de hemodiálise
-

Durante uma sessão de hemodiálise que aconteceu há cerca de três semanas, um homem recebeu ácido de limpeza diretamente na veia. Diante das complicações ele acabou morrendo na última segunda-feira, 8, em uma clínica particular da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O rapaz era entregador e tinha apenas 29 anos.

Bruno Rodrigues Ventura sofria de uma doença renal crônica e fazia sessões de hemodiálise em uma clínica conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS). No dia 20 de agosto, ele recebeu diretamente na veia o ácido peracético, utilizado para limpeza e manutenção da máquina de diálise. Após o erro médico, Bruno apresentou hemorragia cerebral, edema e insuficiência respiratória.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O paciente precisou ser induzido ao coma e encaminhado a um hospital da região, por conta das graves consequências do ocorrido. Ele estava na UTI quando o óbito foi confirmado.

A Secretaria Estadual de Saúde fez uma inspeção na Clínica Nice Diálise, mas todas as licenças sanitárias estavam em dia. O caso está sendo investigado pela 72ª DP da cidade.

Leia Também:

Jovem que fazia hemodiálise é assassinado na frente da mãe em Salvador
INAC amplia atendimentos para pacientes renais crônicos via SUS
Vereadora cobra transporte para paciente de hemodiálise
Irmãos podem ser obrigados a pagar pensão alimentícia; entenda

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ácido hemodiálise Morte paciente Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Play

Chá de Ladrilho? Boato leva fiéis a danificar estátua de santo

Play

VÍDEO: motorista entra em rio para apagar fogo em carga de madeira

Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x