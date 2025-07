INAC amplia atendimentos para pacientes renais crônicos via SUS

INAC amplia atendimento gratuito para pacientes com doença renal crônica na Bahia - Foto: Isac Oliveira/Divulgação

O Instituto de Nefrologia Alayde Costa (INAC), unidade referência em atendimento renal no estado, ampliou os dias de atendimento ambulatorial através do Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes com doença renal crônica nos estágios 4 e 5. A partir de agora, o serviço multidisciplinar também será realizado às sextas-feiras, aumentando a oferta de consultas para pacientes que precisam de acompanhamento contínuo.

Com o novo cronograma, o atendimento passa a funcionar de segunda a sexta-feira. Em um único dia, o paciente passa pelo nefrologista, enfermeiro, nutricionista, assistente social e realiza exames, se necessário. O serviço é exclusivo para pacientes com função renal comprometida, encaminhados por algum médico que tenha identificado a necessidade do acompanhamento após resultado de dosagem de creatinina. Em julho de 2024, o atendimento foi ampliado, dobrando a capacidade.

Ambulatório multidisciplinar funcionará também às sextas-feiras | Foto: Isac Oliveira/Divulgação

“A alta demanda por esse tratamento de saúde vital para o paciente DRC nos motivou a expandir os atendimentos. Um dia a mais por semana representa um aumento de 20% no mês. Precisamos garantir acesso e cuidado integral para mais pacientes”, explica a coordenadora de Nefrologia do INAC, Dra. Fernanda Albuquerque.

Para agendar a consulta

O paciente deveenviar pelo WhatsApp (71 98183-0656) o exame mais recente de creatinina, além do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. O INAC está localizado no bairro Alto da Terezinha, na avenida Suburbana, em Salvador, e realiza cerca de 3.600 sessões de hemodiálise por mês.